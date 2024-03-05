https://ria.ru/20240305/moscow-1931105658.html

Эксперты: Москва укрепляет свою роль центра деловой активности страны

Эксперты: Москва укрепляет свою роль центра деловой активности страны - РИА Новости, 05.03.2024

Эксперты: Москва укрепляет свою роль центра деловой активности страны

Результаты развития экономики Москвы превзошли даже смелые прогнозы, столица продолжает укреплять свою роль как движущая сила социально-экономического развития... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:11

2024-03-05T14:11

2024-03-05T14:26

москва

россия

сергей собянин

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Результаты развития экономики Москвы превзошли даже смелые прогнозы, столица продолжает укреплять свою роль как движущая сила социально-экономического развития России, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что результаты 2023 года в Москве одни из самых лучших за всю современную историю, достигнут хороший рост по всем показателям.В частности, фиксируется рост по таким важным производственным показателям, как фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника где рост составил от 25 до 40%.Как отмечается на сайте мэра и правительства столицы, по итогам 2023 года Москва поставила абсолютный рекорд по росту обрабатывающих отраслей (без учета нефтеперерабатывающей) — 22,3%, это обусловлено динамичным развитием высокотехнологичных производств.Объем инвестиций в основной капитал в 2021–2023 годах составил 17,8 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах в 3,7 раза больше, чем за три года - с 2009 по 2011 годы, когда он составил 2,3 триллиона рублей.По словам финансового эксперта Андрея Бархоты, результаты развития экономики Москвы превосходят даже смелые прогнозы."Ставка на обеспечение бесперебойного цикла инвестирования и создания новых рабочих мест позволила не просто защитить отрасли экономики и бюджет столицы от потерь, но и позволила добиться опережающих темпов экономического и промышленного роста. Благодаря продуманной и реализованной социально-экономической стратегии Москва по праву стала центром импортозамещения, наладив масштабный выпуск высокотехнологичной продукции и обеспечив необходимый уровень автономности, в том числе, в таких критических отраслях, как фармацевтика и электронная промышленность", - сказал он.Наращивание деловой активности и развитие индустриального потенциала позволило столице подтвердить устойчивость своего бюджета к внешним шокам, а также сохранить и проиндексировать объем социальных обязательств для населения, поддерживая уровень и качество жизни москвичей в условиях санкций и структурной волатильности отраслевых рынков, добавил Бархота.Президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева подчеркнула роль разнообразных мер поддержки городских властей в развитии бизнеса."Приоритетные для города сектора экономики (высокотехнологичная промышленность, малый бизнес и другие) получают льготные займы, гарантии, льготные условия аренды недвижимости, консультационную поддержку и так далее. Кроме того, Москва реализует огромный проект по развитию транспортной инфраструктуры, что создает хорошие условия для частных инвестиций. Дополнительный позитивный импульс развитию экономики страны в целом и столицы в частности придала необходимость решения задачи импортозамещения", - пояснила она.Председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО "ОПОРЫ РОССИИ", генеральный директор инвесткомпании "ДИАЛОТ" Егор Диашов, в свою очередь, отметил, что за последние несколько лет рост столичной экономики превосходил средний показатель по стране более чем в полтора раза - в основном за счет роста внутреннего спроса, стимулированного импортозамещением, и переориентации экспорта на рынки дружественных стран. Это значит, что Москва продолжает укреплять свою роль как основной центр деловой активности и движущей силы экономического процветания страны."В период с 2024 по 2026 год прогнозируется дальнейший рост на 4,8-6,2% ежегодно. Драйверами экономического развития Москвы традиционно остаются сфера услуг и розничная торговля. А, значит, продолжится рост московской экономики в реальном выражении, который составит, по прогнозам, 20%, что является одной из основных целей городских властей. Это достижение будет обусловлено не только статусом столицы, но и целенаправленной работой правительства по созданию благоприятной среды для бизнеса и привлечению инвестиций", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240304/moskva-1931074774.html

https://ria.ru/20240304/moskva-1931009627.html

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москва, россия, сергей собянин