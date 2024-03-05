Впали в зависимость. Ученые нашли причину возникновения человека
Ученые нашли новые подтверждения пользы моногамности для человека
© iStock.com / miniseriesСчастливая семья
© iStock.com / miniseries
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В конце XX века американский антрополог Оуэн Лавджой предположил, что поворотным событием в эволюции людей был переход к моногамии. Прочные партнерские отношения буквально поставили человека на две ноги и подарили разум. Эта гипотеза получает все больше подтверждений.
Полевки показывают чудеса верности
Верность одному партнеру — довольно редкое явление в животном мире. Среди млекопитающих всего процентов пять видов моногамны. Одно из ярких исключений, помимо человека, — желтобрюхие полевки. Они образуют крепкие пары, устраивают семейные гнезда, вместе выхаживают потомство.
Эти мелкие грызуны помогают ученым исследовать гормональные механизмы любви, в основе которых лежит система вознаграждения. Всего два гормона — окситоцин и вазопрессин — мощно управляют социальным поведением млекопитающих.
Моногамия складывается из трех этапов: ухаживания, образования пары, поддержания долгосрочной привязанности. В недавней работе ученые из США установили в мозге желтобрюхих полевок 68 участков, которые задействованы в этих процессах. Причем одинаково у обоих полов, вопреки распространенному ранее мнению.
Всего через полчаса после знакомства особи уже совокупляются, и спустя сутки у них возникает любовь на всю жизнь. Мозг обоих откликается одинаково сильно на эякуляцию у самца, укрепляя привязанность.
"Мы предполагаем, что оргазм у полевок способствует формированию долгосрочных отношений. Это, скорее всего, верно и для людей", — комментирует ведущий автор исследования, профессор Стивен Фелпс пресс-службе Университета Техаса в Остине.
© EurekAlert!/Emory UniversityЖелтобрюхие полевки помогают ученым раскрывать тайны моногамности
© EurekAlert!/Emory University
Желтобрюхие полевки помогают ученым раскрывать тайны моногамности
Немного статистики
Антропологи не склонны считать людей исключительно моногамными. Почти 85 процентов народов одобряют полигамию в том или ином виде, на протяжении жизни человек не раз, как правило, меняет партнера, а в браке запросто ходит налево. Такие данные приводят американские ученые в обзоре "Моногамны ли мы?".
Ученые отмечают исключительное разнообразие любовных связей у людей: моногамия, полигамия, полиандрия, временные партнерства, многочисленные формы брака и семей. Но есть одна удивительная черта — умение образовывать долгосрочные любовные связи. Причем мужчина в большинстве случаев может быть уверен, что ребенок, рожденный в семье, — от него. Только два процента отцов воспитывают не своих детей. Для сравнения: среди птиц — порядка двадцати.
Как вкусная еда сделала нас верными и зависимыми
В 1980-х американский антрополог Оуэн Лавджой, известный исследованием останков австралопитека Люси, предположил, что возникновению людей способствовала моногамия. Позже, используя новые данные по ардипитеку — еще одной переходной форме от древних человекообразных к нашим предкам, — он разработал теорию эволюции гоминид.
До того как человек стал прямоходящим, получил большой развитый мозг и придумал первые орудия труда, доказывает Лавджой, он научился быть заботливым родителем и верным партнером. Этому предшествовал поиск новой пищевой стратегии в меняющихся экологических условиях. Начался отбор менее агрессивных особей, способных на социальные контакты, появилась необходимость в устойчивой семье.
У наших ближних родственников — шимпанзе и горилл — самцы намного массивнее самок, с более развитыми клыками, гораздо более агрессивны. Ученые называют это диморфизмом полов. У людей эти различия не так выражены. Мужчины всего на 15 процентов крупнее, не могут похвастаться большими клыками, семенниками, характер покладистый, дружелюбный. Женщины, в свою очередь, не демонстрируют готовность к спариванию. Ученые называют это скрытой овуляцией.
В новой работе Лавджой с коллегами показали, что пища, богатая жирами, насыщала нейропептидом Y и дофамином прилежащее ядро — ключевую область мозга, отвечающую за степень социальности. В результате естественный отбор, который шел в сторону развития системы вознаграждения в мозге, сыграл с нами злую шутку. Мы стали умнее, более социальными, но склонными к зависимости от вкусных жирных продуктов. В этом одна из причин эпидемии ожирения в мире.
CC BY 4.0 / Martin N. Muller / A chimpanzee brain in comparison to a single testis (cropped) Мозг шимпанзе по размеру почти такой же, как семенник. Это один из показателей сильного полового диморфизма
CC BY 4.0 / Martin N. Muller / A chimpanzee brain in comparison to a single testis (cropped)
Мозг шимпанзе по размеру почти такой же, как семенник. Это один из показателей сильного полового диморфизма
Люди как волки
Еще одну подходящую модель для изучения моногамии предлагает Кристофер Козанс из Университета Мэри Вашингтон. Это волки.
У них есть похожие черты поведения, поскольку последние тысячи лет они вынуждены выживать в той же экологической нише, что и люди. Оба вида загоняют жертву по открытой равнине, используя главным образом ноги и зрение. Жизнь в группе себе подобных позволяет убивать животных гораздо крупнее себя. "Люди — это волки, которые охотятся на слонов и китов", — пишет ученый.
© Фото : EurekAlert!/Dave Ciufo/ Molecular Biology and EvolutionКак и люди, серые волки образуют устойчивые семейные пары
© Фото : EurekAlert!/Dave Ciufo/ Molecular Biology and Evolution
Как и люди, серые волки образуют устойчивые семейные пары
Волки держатся семейными стаями круглый год, пересекаясь не только для спаривания. Они вместе охотятся, заботятся о подрастающем поколении. В стае есть социальная иерархия, совместные церемонии и трапезы. Эти черты поведения понятны и полезны людям, что, видимо, помогло нашим предкам одомашнить именно их, а не, скажем, шимпанзе или бонобо. Так, народы Южной Сибири при охоте на соболей опираются на взаимопонимание своих собак (некогда одомашненных волков).
Ученый находит много примеров того, что у обоих видов моногамия возникла как необходимость длительного воспитания потомства. Это привело к удвоению нейронов, ответственных за заботу, социализацию, общение. Семья стала ключевым этапом в эволюции людей. Когда благодаря коллективной охоте они начали добывать больше мяса, то смогли выйти за пределы Африки и расселиться по всей земле в иных экологических условиях.