https://ria.ru/20240305/moldavia-1931233448.html

Оппозиция в Молдавии протестует у КС, выступая против давления на Гагаузию

Оппозиция в Молдавии протестует у КС, выступая против давления на Гагаузию - РИА Новости, 05.03.2024

Оппозиция в Молдавии протестует у КС, выступая против давления на Гагаузию

Группа жителей Гагаузской автономии, депутаты местного парламента, а также сторонники запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:16

2024-03-05T15:16

2024-03-05T19:11

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КИШИНЕВ, 5 мар — РИА Новости. Группа жителей Гагаузской автономии, депутаты местного парламента, а также сторонники запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. Пятого марта на своем шестом заседании суд признал неконституционными поправки о сокращении финансирования Гагаузии. Ранее, 22 февраля, суд приостановил до 5 марта действие соответствующих законодательных поправок. В октябре 2023 года парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931248810.html

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Жители Гагаузии у здания Конституционного суда Молдавии Конституционный суд Молдавии признал неконституционными поправки о сокращении финансирования Гагаузии. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии, в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии должен производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Во вторник к зданию суда, который обсуждал это решение (и в итоге с ним не согласился), вышли жители Гагаузии, депутаты местного парламента и представители оппозиционной партии "Шор". 2024-03-05T15:16 true PT0M21S

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, таможенный союз