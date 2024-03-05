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Оппозиция в Молдавии протестует у КС, выступая против давления на Гагаузию
Оппозиция в Молдавии протестует у КС, выступая против давления на Гагаузию - РИА Новости, 05.03.2024
Оппозиция в Молдавии протестует у КС, выступая против давления на Гагаузию
Группа жителей Гагаузской автономии, депутаты местного парламента, а также сторонники запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:16
2024-03-05T15:16
2024-03-05T19:11
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КИШИНЕВ, 5 мар — РИА Новости. Группа жителей Гагаузской автономии, депутаты местного парламента, а также сторонники запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. Пятого марта на своем шестом заседании суд признал неконституционными поправки о сокращении финансирования Гагаузии. Ранее, 22 февраля, суд приостановил до 5 марта действие соответствующих законодательных поправок. В октябре 2023 года парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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Жители Гагаузии у здания Конституционного суда Молдавии
Конституционный суд Молдавии признал неконституционными поправки о сокращении финансирования Гагаузии.
Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии, в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии должен производиться не из республиканского бюджета, а из регионального.
Во вторник к зданию суда, который обсуждал это решение (и в итоге с ним не согласился), вышли жители Гагаузии, депутаты местного парламента и представители оппозиционной партии "Шор".
2024-03-05T15:16
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Таможенный союз
Оппозиция в Молдавии протестует у КС, выступая против давления на Гагаузию
Оппозиция в Молдавии у КС выступила против финансового давления на Гагаузию