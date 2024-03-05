https://ria.ru/20240305/moda-1931296277.html
На Московской неделе моды показали бушлат, который мерил Путин
На Московской неделе моды показали бушлат, который мерил Путин - РИА Новости, 05.03.2024
На Московской неделе моды показали бушлат, который мерил Путин
На показе бренда одежды ДНК (DNK Russia) из Ростовской области в рамках Московской недели моды показали "бушлаты из России", ранее президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:28
2024-03-05T18:28
2024-03-05T18:28
владимир путин
манеж
агентство стратегических инициатив (аси)
роскосмос
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На показе бренда одежды ДНК (DNK Russia) из Ростовской области в рамках Московской недели моды показали "бушлаты из России", ранее президент РФ Владимир Путин мерил такой же на форуме АСИ, передает корреспондент РИА Новости. В рамках Московской недели моды в центральном выставочном зале "Манеж" начался показ ростовского бренда одежды ДНК. Гости увидели несколько вариантов пуховиков с надписью "бушлат из России", один из таких мерил Путин после пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" на выставке брендов в рамках конкурса "Знай наших". По наблюдению корреспондента, были представлены мужские и женские модели пуховиков в разных расцветках. Бренд ДНК сотрудничает с "Роскосмосом", "Союзмультфильмом", "Смешариками", Black Star Wear, телеканалом "Пятница", а в прошлом году создал коллекцию одежды для фильма "Чебурашка".
https://ria.ru/20240304/moda-1930953953.html
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владимир путин, манеж, агентство стратегических инициатив (аси), роскосмос, общество
Владимир Путин, Манеж, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Роскосмос, Общество
На Московской неделе моды показали бушлат, который мерил Путин
На Московской неделе моды показали бушлат, который мерил Путин на форуме АСИ