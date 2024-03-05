https://ria.ru/20240305/moda-1931296277.html

На Московской неделе моды показали бушлат, который мерил Путин

На Московской неделе моды показали бушлат, который мерил Путин - РИА Новости, 05.03.2024

На Московской неделе моды показали бушлат, который мерил Путин

На показе бренда одежды ДНК (DNK Russia) из Ростовской области в рамках Московской недели моды показали "бушлаты из России", ранее президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:28

2024-03-05T18:28

2024-03-05T18:28

владимир путин

манеж

агентство стратегических инициатив (аси)

роскосмос

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. На показе бренда одежды ДНК (DNK Russia) из Ростовской области в рамках Московской недели моды показали "бушлаты из России", ранее президент РФ Владимир Путин мерил такой же на форуме АСИ, передает корреспондент РИА Новости. В рамках Московской недели моды в центральном выставочном зале "Манеж" начался показ ростовского бренда одежды ДНК. Гости увидели несколько вариантов пуховиков с надписью "бушлат из России", один из таких мерил Путин после пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" на выставке брендов в рамках конкурса "Знай наших". По наблюдению корреспондента, были представлены мужские и женские модели пуховиков в разных расцветках. Бренд ДНК сотрудничает с "Роскосмосом", "Союзмультфильмом", "Смешариками", Black Star Wear, телеканалом "Пятница", а в прошлом году создал коллекцию одежды для фильма "Чебурашка".

https://ria.ru/20240304/moda-1930953953.html

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владимир путин, манеж, агентство стратегических инициатив (аси), роскосмос, общество