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В МИД рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом
В МИД рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом - РИА Новости, 05.03.2024
В МИД рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом
Досрочное голосование на выборах президента России за рубежом проходит в штатном режиме и без инцидентов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:02
2024-03-05T16:02
2024-03-05T18:41
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России за рубежом проходит в штатном режиме и без инцидентов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович."В штатном режиме проходит, нормально. Уже прошло, по-моему, в шести странах. Проголосовало где-то 450 граждан", — сказал он.Основной этап голосования на выборах продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди") и самовыдвиженец Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, выборы президента рф
Политика, Россия, Выборы президента России — 2024, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Выборы президента РФ
В МИД рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом
Аскальдович: досрочное голосование на выборах за рубежом проходит без инцидентов