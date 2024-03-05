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В МИД рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом - РИА Новости, 05.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:02 05.03.2024 (обновлено: 18:41 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/mid-1931245821.html
В МИД рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом
В МИД рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом - РИА Новости, 05.03.2024
В МИД рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом
Досрочное голосование на выборах президента России за рубежом проходит в штатном режиме и без инцидентов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:02
2024-03-05T18:41
политика
россия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России за рубежом проходит в штатном режиме и без инцидентов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович."В штатном режиме проходит, нормально. Уже прошло, по-моему, в шести странах. Проголосовало где-то 450 граждан", — сказал он.Основной этап голосования на выборах продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди") и самовыдвиженец Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, выборы президента рф
Политика, Россия, Выборы президента России — 2024, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Выборы президента РФ
В МИД рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом

Аскальдович: досрочное голосование на выборах за рубежом проходит без инцидентов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка читает брошюру с информацией о кандидатах на должность президента России
Девушка читает брошюру с информацией о кандидатах на должность президента России - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Девушка читает брошюру с информацией о кандидатах на должность президента России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России за рубежом проходит в штатном режиме и без инцидентов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.
"В штатном режиме проходит, нормально. Уже прошло, по-моему, в шести странах. Проголосовало где-то 450 граждан", — сказал он.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Основной этап голосования на выборах продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди") и самовыдвиженец Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковНиколай ХаритоновВыборы президента РФ
 
 
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