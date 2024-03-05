https://ria.ru/20240305/mid-1931245821.html

В МИД рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом

В МИД рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом - РИА Новости, 05.03.2024

В МИД рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом

Досрочное голосование на выборах президента России за рубежом проходит в штатном режиме и без инцидентов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:02

2024-03-05T16:02

2024-03-05T18:41

политика

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выборы президента россии — 2024

леонид слуцкий (политик)

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николай харитонов

выборы президента рф

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России за рубежом проходит в штатном режиме и без инцидентов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович."В штатном режиме проходит, нормально. Уже прошло, по-моему, в шести странах. Проголосовало где-то 450 граждан", — сказал он.Основной этап голосования на выборах продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди") и самовыдвиженец Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, выборы президента рф