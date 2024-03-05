https://ria.ru/20240305/mid-1931143360.html
В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым
В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым - РИА Новости, 05.03.2024
В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым
Отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вызывает вопросы об их работе в России, заявила официальный... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:37
2024-03-05T09:37
2024-03-05T09:50
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вызывает вопросы об их работе в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи."В данном случае, при всем уважении или неуважении к этим людям, они являются лишь функцией, они лишь передают информацию от одной страны к другой стране. И вызывает вопрос, причем у всех один и тот же - а что, собственно говоря, что делают эти люди и зачем, как они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?" - сказала она в эфире "Соловьев Live"."Они все свое время - я имею в виду западную часть послов, послов западных стран, натовских - посвящают только одному. Я не говорю про всех, но про этот "движок". Они занимаются, первое, вмешательством во внутренние дела нашей страны. Второе - буквально перформансами, которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела Российской Федерации", - добавила Захарова.
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россия, москва, сергей лавров, мария захарова
Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова
В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым
МИД: отказ послов ЕС встречаться с Лавровым вызывает вопросы о работе в России
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вызывает вопросы об их работе в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи.
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«
"В данном случае, при всем уважении или неуважении к этим людям, они являются лишь функцией, они лишь передают информацию от одной страны к другой стране. И вызывает вопрос, причем у всех один и тот же - а что, собственно говоря, что делают эти люди и зачем, как они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?" - сказала она в эфире "Соловьев Live".
"Они все свое время - я имею в виду западную часть послов, послов западных стран, натовских - посвящают только одному. Я не говорю про всех, но про этот "движок". Они занимаются, первое, вмешательством во внутренние дела нашей страны. Второе - буквально перформансами, которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела Российской Федерации", - добавила Захарова.
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