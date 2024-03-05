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В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым - РИА Новости, 05.03.2024
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09:37 05.03.2024 (обновлено: 09:50 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/mid-1931143360.html
В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым
В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым - РИА Новости, 05.03.2024
В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым
Отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вызывает вопросы об их работе в России, заявила официальный... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:37
2024-03-05T09:50
россия
москва
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вызывает вопросы об их работе в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи.&quot;В данном случае, при всем уважении или неуважении к этим людям, они являются лишь функцией, они лишь передают информацию от одной страны к другой стране. И вызывает вопрос, причем у всех один и тот же - а что, собственно говоря, что делают эти люди и зачем, как они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?&quot; - сказала она в эфире &quot;Соловьев Live&quot;."Они все свое время - я имею в виду западную часть послов, послов западных стран, натовских - посвящают только одному. Я не говорю про всех, но про этот "движок". Они занимаются, первое, вмешательством во внутренние дела нашей страны. Второе - буквально перформансами, которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела Российской Федерации", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240304/vstrecha-1931111620.html
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россия, москва, сергей лавров, мария захарова
Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова
В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым

МИД: отказ послов ЕС встречаться с Лавровым вызывает вопросы о работе в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вызывает вопросы об их работе в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи.
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«

"В данном случае, при всем уважении или неуважении к этим людям, они являются лишь функцией, они лишь передают информацию от одной страны к другой стране. И вызывает вопрос, причем у всех один и тот же - а что, собственно говоря, что делают эти люди и зачем, как они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?" - сказала она в эфире "Соловьев Live".

"Они все свое время - я имею в виду западную часть послов, послов западных стран, натовских - посвящают только одному. Я не говорю про всех, но про этот "движок". Они занимаются, первое, вмешательством во внутренние дела нашей страны. Второе - буквально перформансами, которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела Российской Федерации", - добавила Захарова.
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