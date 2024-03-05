https://ria.ru/20240305/mid-1931143360.html

В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым

В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым - РИА Новости, 05.03.2024

В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым

Отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вызывает вопросы об их работе в России, заявила официальный... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T09:37

2024-03-05T09:37

2024-03-05T09:50

россия

москва

сергей лавров

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вызывает вопросы об их работе в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи."В данном случае, при всем уважении или неуважении к этим людям, они являются лишь функцией, они лишь передают информацию от одной страны к другой стране. И вызывает вопрос, причем у всех один и тот же - а что, собственно говоря, что делают эти люди и зачем, как они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?" - сказала она в эфире "Соловьев Live"."Они все свое время - я имею в виду западную часть послов, послов западных стран, натовских - посвящают только одному. Я не говорю про всех, но про этот "движок". Они занимаются, первое, вмешательством во внутренние дела нашей страны. Второе - буквально перформансами, которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела Российской Федерации", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240304/vstrecha-1931111620.html

https://ria.ru/20240304/voyna-1931044489.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сергей лавров, мария захарова