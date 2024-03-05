https://ria.ru/20240305/metro-1931184051.html

Еще одна станция метро в Киеве начала протекать

Еще одна станция метро в Киеве начала протекать - РИА Новости, 05.03.2024

Еще одна станция метро в Киеве начала протекать

Еще одна станция метро в Киеве начала протекать, на станции "Выдубичи" с потолка капает вода, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:27

2024-03-05T12:27

2024-03-05T12:29

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Еще одна станция метро в Киеве начала протекать, на станции "Выдубичи" с потолка капает вода, сообщило украинское издание "Страна". Депутат Киевсовета Андрей Витренко 23 февраля выразил опасение, что во время весеннего паводка киевское метро может затопить и одна из его веток превратится в аналог канала в Венеции, по которому можно будет перемещаться на лодках. "В Киеве продолжает протекать метрополитен. Вода капает с потолка", - говорится в сообщении "Страны". По данным издания, речь идет о станции метро "Выдубичи". В киевском метрополитене, пишет издание, объяснили это аварией на водопроводе возле станции. Станция метро "Выдубичи" находится на Сырецко-Печерской линии между станциями "Зверинецкая" и "Славутич". Ее пассажиропоток – 36 тысяч человек в сутки. В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Позже МВД Украины сообщило о проведении обысков в офисах киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, киевский метрополитен