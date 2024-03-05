Еще одна станция метро в Киеве начала протекать
"Страна": на станции метро "Выдубичи" в Киеве с потолка начала капать вода
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Еще одна станция метро в Киеве начала протекать, на станции "Выдубичи" с потолка капает вода, сообщило украинское издание "Страна".
Депутат Киевсовета Андрей Витренко 23 февраля выразил опасение, что во время весеннего паводка киевское метро может затопить и одна из его веток превратится в аналог канала в Венеции, по которому можно будет перемещаться на лодках.
"В Киеве продолжает протекать метрополитен. Вода капает с потолка", - говорится в сообщении "Страны". По данным издания, речь идет о станции метро "Выдубичи". В киевском метрополитене, пишет издание, объяснили это аварией на водопроводе возле станции.
Станция метро "Выдубичи" находится на Сырецко-Печерской линии между станциями "Зверинецкая" и "Славутич". Ее пассажиропоток – 36 тысяч человек в сутки.
В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Позже МВД Украины сообщило о проведении обысков в офисах киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации.