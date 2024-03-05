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Еще одна станция метро в Киеве начала протекать - РИА Новости, 05.03.2024
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12:27 05.03.2024 (обновлено: 12:29 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/metro-1931184051.html
Еще одна станция метро в Киеве начала протекать
Еще одна станция метро в Киеве начала протекать - РИА Новости, 05.03.2024
Еще одна станция метро в Киеве начала протекать
Еще одна станция метро в Киеве начала протекать, на станции "Выдубичи" с потолка капает вода, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:27
2024-03-05T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
киевский метрополитен
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Еще одна станция метро в Киеве начала протекать, на станции "Выдубичи" с потолка капает вода, сообщило украинское издание "Страна". Депутат Киевсовета Андрей Витренко 23 февраля выразил опасение, что во время весеннего паводка киевское метро может затопить и одна из его веток превратится в аналог канала в Венеции, по которому можно будет перемещаться на лодках. "В Киеве продолжает протекать метрополитен. Вода капает с потолка", - говорится в сообщении "Страны". По данным издания, речь идет о станции метро "Выдубичи". В киевском метрополитене, пишет издание, объяснили это аварией на водопроводе возле станции. Станция метро "Выдубичи" находится на Сырецко-Печерской линии между станциями "Зверинецкая" и "Славутич". Ее пассажиропоток – 36 тысяч человек в сутки. В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Позже МВД Украины сообщило о проведении обысков в офисах киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html
https://ria.ru/20231218/goroda-1916376233.html
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в мире, киев, украина, киевский метрополитен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Киевский метрополитен
Еще одна станция метро в Киеве начала протекать

"Страна": на станции метро "Выдубичи" в Киеве с потолка начала капать вода

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро в Киеве
Мужчина на станции метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Еще одна станция метро в Киеве начала протекать, на станции "Выдубичи" с потолка капает вода, сообщило украинское издание "Страна".
Депутат Киевсовета Андрей Витренко 23 февраля выразил опасение, что во время весеннего паводка киевское метро может затопить и одна из его веток превратится в аналог канала в Венеции, по которому можно будет перемещаться на лодках.
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"В Киеве продолжает протекать метрополитен. Вода капает с потолка", - говорится в сообщении "Страны". По данным издания, речь идет о станции метро "Выдубичи". В киевском метрополитене, пишет издание, объяснили это аварией на водопроводе возле станции.
Станция метро "Выдубичи" находится на Сырецко-Печерской линии между станциями "Зверинецкая" и "Славутич". Ее пассажиропоток – 36 тысяч человек в сутки.
В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Позже МВД Украины сообщило о проведении обысков в офисах киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации.
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