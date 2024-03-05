https://ria.ru/20240305/mediki-1931252273.html

Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя

Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя - РИА Новости, 05.03.2024

Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя

Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя в 2024 году, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:13

2024-03-05T16:13

2024-03-05T16:13

мариуполь

санкт-петербург

александр беглов

олег моргун

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931250887_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_a7eb8d894dcee1eaac97854dd06eceb2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя в 2024 году, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Во вторник состоялось совместное заседание органов власти городов-побратимов под председательством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и врио главы муниципального образования городского округа Мариуполь Олега Моргуна. Заседание прошло в режиме видеоконференции. В ходе заседания председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о мерах поддержки по организации оказания медицинской помощи жителям Мариуполя. В Октябрьском (Жовтневом) районе Мариуполя работают бригады специалистов Санкт-Петербургской городской станции скорой медицинской помощи и врачей-добровольцев участковых служб поликлиник города. Медицинскую помощь уже получили более чем 2100 человек. В 2022 году в Мариуполе работали стоматологическая бригада и врачи-психиатры Городской психиатрической больницы №6. Они оказали медицинскую помощь сотням пациентов. Отмечается, что петербургские медики проводили профилактические медицинские осмотры жителей, работали в амбулаторном звене, в Онкологическом диспансере Мариуполя и Больнице интенсивного лечения. Среди них - врачи-онкологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, операционные медсестры и другие специалисты. Всего в 2022-2023 годах в Мариуполе работали 179 петербургских медиков. "С начала 2024 года к работе приступили 45 медицинских специалистов. Всего до конца года планируется направить 180-200 специалистов", - говорится в сообщении. Петербург с 2022 года закупает и передает медицинским учреждениям Мариуполя лекарственные средства, медицинские изделия и оборудование. Всего за этот период было передано 15 тонн лекарственных препаратов. Все мариупольские школьники, прибывающие в Петербург на оздоровление и отдых в рамках программы "Петербургские каникулы", прошли диспансеризацию и получили лечение в случаях, когда это было необходимо. Ранее сообщалось, что между Петербургом и Мариуполем 1 июня 2022 года было подписано соглашение о побратимских связях.

https://ria.ru/20240226/mariupol-1929642592.html

https://ria.ru/20240305/vosstanovlenie-1931249524.html

мариуполь

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мариуполь, санкт-петербург, александр беглов, олег моргун