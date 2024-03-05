Рейтинг@Mail.ru
Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/mediki-1931252273.html
Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя
Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя - РИА Новости, 05.03.2024
Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя
Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя в 2024 году, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:13
2024-03-05T16:13
мариуполь
санкт-петербург
александр беглов
олег моргун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931250887_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_a7eb8d894dcee1eaac97854dd06eceb2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя в 2024 году, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Во вторник состоялось совместное заседание органов власти городов-побратимов под председательством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и врио главы муниципального образования городского округа Мариуполь Олега Моргуна. Заседание прошло в режиме видеоконференции. В ходе заседания председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о мерах поддержки по организации оказания медицинской помощи жителям Мариуполя. В Октябрьском (Жовтневом) районе Мариуполя работают бригады специалистов Санкт-Петербургской городской станции скорой медицинской помощи и врачей-добровольцев участковых служб поликлиник города. Медицинскую помощь уже получили более чем 2100 человек. В 2022 году в Мариуполе работали стоматологическая бригада и врачи-психиатры Городской психиатрической больницы №6. Они оказали медицинскую помощь сотням пациентов. Отмечается, что петербургские медики проводили профилактические медицинские осмотры жителей, работали в амбулаторном звене, в Онкологическом диспансере Мариуполя и Больнице интенсивного лечения. Среди них - врачи-онкологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, операционные медсестры и другие специалисты. Всего в 2022-2023 годах в Мариуполе работали 179 петербургских медиков. "С начала 2024 года к работе приступили 45 медицинских специалистов. Всего до конца года планируется направить 180-200 специалистов", - говорится в сообщении. Петербург с 2022 года закупает и передает медицинским учреждениям Мариуполя лекарственные средства, медицинские изделия и оборудование. Всего за этот период было передано 15 тонн лекарственных препаратов. Все мариупольские школьники, прибывающие в Петербург на оздоровление и отдых в рамках программы "Петербургские каникулы", прошли диспансеризацию и получили лечение в случаях, когда это было необходимо. Ранее сообщалось, что между Петербургом и Мариуполем 1 июня 2022 года было подписано соглашение о побратимских связях.
https://ria.ru/20240226/mariupol-1929642592.html
https://ria.ru/20240305/vosstanovlenie-1931249524.html
мариуполь
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931250887_319:0:3048:2047_1920x0_80_0_0_e22aaba548bf24668ede3542c94097b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, санкт-петербург, александр беглов, олег моргун
Мариуполь, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Олег Моргун

Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкБольница интенсивного лечения в Мариуполе
Больница интенсивного лечения в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Более 180 петербургских медиков будут помогать больницам Мариуполя в 2024 году, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Во вторник состоялось совместное заседание органов власти городов-побратимов под председательством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и врио главы муниципального образования городского округа Мариуполь Олега Моргуна. Заседание прошло в режиме видеоконференции.
В ходе заседания председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о мерах поддержки по организации оказания медицинской помощи жителям Мариуполя.
В Октябрьском (Жовтневом) районе Мариуполя работают бригады специалистов Санкт-Петербургской городской станции скорой медицинской помощи и врачей-добровольцев участковых служб поликлиник города. Медицинскую помощь уже получили более чем 2100 человек. В 2022 году в Мариуполе работали стоматологическая бригада и врачи-психиатры Городской психиатрической больницы №6. Они оказали медицинскую помощь сотням пациентов.
Строительство - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Петербургские специалисты сдали в эксплуатацию в Мариуполе 28 объектов
26 февраля, 20:03
Отмечается, что петербургские медики проводили профилактические медицинские осмотры жителей, работали в амбулаторном звене, в Онкологическом диспансере Мариуполя и Больнице интенсивного лечения. Среди них - врачи-онкологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, операционные медсестры и другие специалисты. Всего в 2022-2023 годах в Мариуполе работали 179 петербургских медиков.
"С начала 2024 года к работе приступили 45 медицинских специалистов. Всего до конца года планируется направить 180-200 специалистов", - говорится в сообщении.
Петербург с 2022 года закупает и передает медицинским учреждениям Мариуполя лекарственные средства, медицинские изделия и оборудование. Всего за этот период было передано 15 тонн лекарственных препаратов.
Все мариупольские школьники, прибывающие в Петербург на оздоровление и отдых в рамках программы "Петербургские каникулы", прошли диспансеризацию и получили лечение в случаях, когда это было необходимо.
Ранее сообщалось, что между Петербургом и Мариуполем 1 июня 2022 года было подписано соглашение о побратимских связях.
Рабочие восстанавливают Драматический театр в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Более тысячи петербургских специалистов восстанавливают Мариуполь
Вчера, 16:07
 
МариупольСанкт-ПетербургАлександр БегловОлег Моргун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала