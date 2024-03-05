https://ria.ru/20240305/manul-1931135876.html

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету - РИА Новости, 05.03.2024

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету

Манул Тимофей готовится к лету и уже похудел на два килограмма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T08:20

2024-03-05T08:20

2024-03-05T14:42

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Манул Тимофей готовится к лету и уже похудел на два килограмма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка."Тимоша уже начинает готовиться к лету — сбрасывает вес и становится активнее. Если на пике его вес достигал семи килограммов, то сейчас он весит уже 4,8 килограмма", — сказал собеседник агентства.В зоопарке отметили, что Тимофей выходит на прогулку каждый день, чаще всего вечером — в районе 17 часов. Кроме того, у манула изменился рацион питания. Если во время зажировки сотрудники увеличивали его, то теперь постепенно сокращают. И сам Тимофей стал есть меньше, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240212/zoopark-1926797086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московский зоопарк, москва