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Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету - РИА Новости, 05.03.2024
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету
Манул Тимофей готовится к лету и уже похудел на два килограмма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:20
2024-03-05T08:20
2024-03-05T14:42
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Манул Тимофей готовится к лету и уже похудел на два килограмма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка."Тимоша уже начинает готовиться к лету — сбрасывает вес и становится активнее. Если на пике его вес достигал семи килограммов, то сейчас он весит уже 4,8 килограмма", — сказал собеседник агентства.В зоопарке отметили, что Тимофей выходит на прогулку каждый день, чаще всего вечером — в районе 17 часов. Кроме того, у манула изменился рацион питания. Если во время зажировки сотрудники увеличивали его, то теперь постепенно сокращают. И сам Тимофей стал есть меньше, добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк, Москва
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету и сбросил уже 2 кг
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Манул Тимофей готовится к лету и уже похудел на два килограмма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.
"Тимоша уже начинает готовиться к лету — сбрасывает вес и становится активнее. Если на пике его вес достигал семи килограммов, то сейчас он весит уже 4,8 килограмма", — сказал собеседник агентства.
В зоопарке отметили, что Тимофей выходит на прогулку каждый день, чаще всего вечером — в районе 17 часов.
Кроме того, у манула изменился рацион питания. Если во время зажировки сотрудники увеличивали его, то теперь постепенно сокращают. И сам Тимофей стал есть меньше, добавили в пресс-службе.
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