Рейтинг@Mail.ru
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:20 05.03.2024 (обновлено: 14:42 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/manul-1931135876.html
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету - РИА Новости, 05.03.2024
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету
Манул Тимофей готовится к лету и уже похудел на два килограмма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:20
2024-03-05T14:42
хорошие новости
общество
московский зоопарк
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910842281_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_5e0c82fb82348179d0a8c6c3ac47fc04.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Манул Тимофей готовится к лету и уже похудел на два килограмма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка."Тимоша уже начинает готовиться к лету — сбрасывает вес и становится активнее. Если на пике его вес достигал семи килограммов, то сейчас он весит уже 4,8 килограмма", — сказал собеседник агентства.В зоопарке отметили, что Тимофей выходит на прогулку каждый день, чаще всего вечером — в районе 17 часов. Кроме того, у манула изменился рацион питания. Если во время зажировки сотрудники увеличивали его, то теперь постепенно сокращают. И сам Тимофей стал есть меньше, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240212/zoopark-1926797086.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910842281_284:0:2204:1440_1920x0_80_0_0_c0794c4954035131b22e43dd6d0e38ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк, Москва
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету и сбросил уже 2 кг

© Фото : Московский зоопаркМанул Тимофей
Манул Тимофей - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Московский зоопарк
Манул Тимофей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Манул Тимофей готовится к лету и уже похудел на два килограмма, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.
"Тимоша уже начинает готовиться к лету — сбрасывает вес и становится активнее. Если на пике его вес достигал семи килограммов, то сейчас он весит уже 4,8 килограмма", — сказал собеседник агентства.
В зоопарке отметили, что Тимофей выходит на прогулку каждый день, чаще всего вечером — в районе 17 часов.
Кроме того, у манула изменился рацион питания. Если во время зажировки сотрудники увеличивали его, то теперь постепенно сокращают. И сам Тимофей стал есть меньше, добавили в пресс-службе.
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Московском зоопарке рассказали, за кем любят наблюдать посетители
12 февраля, 10:49
 
Хорошие новостиОбществоМосковский зоопаркМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала