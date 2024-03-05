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Во Франции набросились на Макрона после заявления о новой войне - РИА Новости, 05.03.2024
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22:31 05.03.2024 (обновлено: 23:41 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/makron-1931335758.html
Во Франции набросились на Макрона после заявления о новой войне
Во Франции набросились на Макрона после заявления о новой войне - РИА Новости, 05.03.2024
Во Франции набросились на Макрона после заявления о новой войне
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал остановить президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о приближающейся войне в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T22:31
2024-03-05T23:41
в мире
франция
европа
украина
эммануэль макрон
олаф шольц
флориан филиппо
патриот
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал остановить президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о приближающейся войне в Европе.Ранее во вторник французский лидер выразил мнение, что Европа приближается к моменту, когда важно не проявлять трусость, потому что на территорию континента якобы возвращается война. Он утверждает, что силы, которые стало невозможно остановить, продолжают расширять угрозу нападения."В Праге Макрон делает очередной разворот и теперь, похоже, объявляет о скорой войне! &lt;…&gt; Безумный и покорный НАТО Макрон явно хочет войны! Остановите Макрона, остановите НАТО!" — призвал он.На прошлой неделе Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения в СВО Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что несколько стран-участниц парижского мероприятия сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, это абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240305/ostin-1931131688.html
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в мире, франция, европа, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, флориан филиппо, патриот, нато
В мире, Франция, Европа, Украина, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Флориан Филиппо, Патриот, НАТО
Во Франции набросились на Макрона после заявления о новой войне

Политик Филиппо: Макрон стремится к войне, его нужно остановить

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал остановить президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о приближающейся войне в Европе.
Ранее во вторник французский лидер выразил мнение, что Европа приближается к моменту, когда важно не проявлять трусость, потому что на территорию континента якобы возвращается война. Он утверждает, что силы, которые стало невозможно остановить, продолжают расширять угрозу нападения.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
Праге Макрон делает очередной разворот и теперь, похоже, объявляет о скорой войне! <…> Безумный и покорный НАТО Макрон явно хочет войны! Остановите Макрона, остановите НАТО!" — призвал он.
На прошлой неделе Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения в СВО Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что несколько стран-участниц парижского мероприятия сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, это абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет.
Глава Пентагоны Ллойд Остин выступает на слушаниях в палате представителей конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Заявление Остина о войне с Россией привело экс-разведчика в ярость
Вчера, 07:09
 
В миреФранцияЕвропаУкраинаЭммануэль МакронОлаф ШольцФлориан ФилиппоПатриотНАТО
 
 
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