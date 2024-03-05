https://ria.ru/20240305/luna-1931246606.html

Борисов рассказал о планах сотрудничества с Китаем в лунной программе

Борисов рассказал о планах сотрудничества с Китаем в лунной программе - РИА Новости, 05.03.2024

Борисов рассказал о планах сотрудничества с Китаем в лунной программе

"Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах, сообщил во... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:03

2024-03-05T16:03

2024-03-05T16:03

космос - риа наука

россия

луна

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар – РИА Новости. "Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Сегодня серьёзно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033-2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки", - сказал Борисов на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.Он уточнил, что такая миссия будет проведена в автоматическом режиме из соображений радиационной безопасности.По его словам, технологические задачи, необходимые для создания такой установки, практически решены.Глава госкорпорации объяснил, что только за счёт ядерной энергетики можно будет обеспечить работу аппаратуру будущей станции на поверхности Луны. Дело в том, что лунные сутки длятся 27 земных и половину этого времени солнечный свет не падает на поверхность естественного спутника Земли. Поэтому традиционные для космонавтики солнечные батареи там применить будет нельзя, отметил Борисов.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, луна, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, всемирный фестиваль молодежи — 2024