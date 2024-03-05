https://ria.ru/20240305/lula-1931185691.html

Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве

Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве - РИА Новости, 05.03.2024

Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве

Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о взаимоотношениях с лидером России Владимиром Путиным и с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:33

2024-03-05T12:33

2024-03-05T12:34

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о взаимоотношениях с лидером России Владимиром Путиным и с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Видеозапись его речи публикует Metrópoles на своем YouTube-канале. "У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым", — сказал он. Лула да Силва добавил, что в Бразилии оценили решение России поддержать заявку страны на членство в Совбезе ООН на постоянной основе. "Это был очень важный политический момент, когда такие страны, как Россия, выступили за вступление Бразилии в Совет Безопасности ООН", — отметил он. В свою очередь, США никогда не проявляли интереса к этому вопросу, заключил президент Бразилии. В ноябре 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ценит самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии и поддерживает стремление этой страны стать постоянным членом СБ ООН. Кроме того, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что считает Индию и Бразилию достойными кандидатами в состав постоянных членов, потому что включение в Совет западных государств не придаст ему многообразия.

https://ria.ru/20240305/ukraina-1931167882.html

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в мире, бразилия, россия, владимир путин, дмитрий медведев, сша, оон