Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве
Глава Бразилии Лула да Силва заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым
Президент Бразилии Лула да Силва. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о взаимоотношениях с лидером России Владимиром Путиным и с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Видеозапись его речи публикует Metrópoles на своем YouTube-канале.
"У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым", — сказал он.
"У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым", — сказал он.
Лула да Силва добавил, что в Бразилии оценили решение России поддержать заявку страны на членство в Совбезе ООН на постоянной основе.
"Это был очень важный политический момент, когда такие страны, как Россия, выступили за вступление Бразилии в Совет Безопасности ООН", — отметил он.
В свою очередь, США никогда не проявляли интереса к этому вопросу, заключил президент Бразилии.
В ноябре 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ценит самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии и поддерживает стремление этой страны стать постоянным членом СБ ООН.
Кроме того, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что считает Индию и Бразилию достойными кандидатами в состав постоянных членов, потому что включение в Совет западных государств не придаст ему многообразия.
"Это был очень важный политический момент, когда такие страны, как Россия, выступили за вступление Бразилии в Совет Безопасности ООН", — отметил он.
В свою очередь, США никогда не проявляли интереса к этому вопросу, заключил президент Бразилии.
В ноябре 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ценит самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии и поддерживает стремление этой страны стать постоянным членом СБ ООН.
Кроме того, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что считает Индию и Бразилию достойными кандидатами в состав постоянных членов, потому что включение в Совет западных государств не придаст ему многообразия.