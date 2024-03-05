Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 05.03.2024 (обновлено: 12:34 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/lula-1931185691.html
Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве
Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве - РИА Новости, 05.03.2024
Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве
Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о взаимоотношениях с лидером России Владимиром Путиным и с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:33
2024-03-05T12:34
в мире
бразилия
россия
владимир путин
дмитрий медведев
сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895498960_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_192f829c44f4294a38ba9c745ace662e.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о взаимоотношениях с лидером России Владимиром Путиным и с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Видеозапись его речи публикует Metrópoles на своем YouTube-канале. "У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым", — сказал он. Лула да Силва добавил, что в Бразилии оценили решение России поддержать заявку страны на членство в Совбезе ООН на постоянной основе. "Это был очень важный политический момент, когда такие страны, как Россия, выступили за вступление Бразилии в Совет Безопасности ООН", — отметил он. В свою очередь, США никогда не проявляли интереса к этому вопросу, заключил президент Бразилии. В ноябре 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ценит самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии и поддерживает стремление этой страны стать постоянным членом СБ ООН. Кроме того, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что считает Индию и Бразилию достойными кандидатами в состав постоянных членов, потому что включение в Совет западных государств не придаст ему многообразия.
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931167882.html
https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html
бразилия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895498960_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_013458cb73801c542fc02cb933610e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, россия, владимир путин, дмитрий медведев, сша, оон
В мире, Бразилия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, США, ООН
Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве

Глава Бразилии Лула да Силва заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о взаимоотношениях с лидером России Владимиром Путиным и с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Видеозапись его речи публикует Metrópoles на своем YouTube-канале.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым", — сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Уже на границе. Во Франции обратились к России после заявления Макрона
Вчера, 11:47
Лула да Силва добавил, что в Бразилии оценили решение России поддержать заявку страны на членство в Совбезе ООН на постоянной основе.

"Это был очень важный политический момент, когда такие страны, как Россия, выступили за вступление Бразилии в Совет Безопасности ООН", — отметил он.

В свою очередь, США никогда не проявляли интереса к этому вопросу, заключил президент Бразилии.

В ноябре 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ценит самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии и поддерживает стремление этой страны стать постоянным членом СБ ООН.

Кроме того, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что считает Индию и Бразилию достойными кандидатами в состав постоянных членов, потому что включение в Совет западных государств не придаст ему многообразия.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Россия ударила по Украине в неожиданном месте, пишут СМИ
Вчера, 10:34
 
В миреБразилияРоссияВладимир ПутинДмитрий МедведевСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала