https://ria.ru/20240305/lukashenko-1931305658.html

Лукашенко заявил, что соответствует критериям, чтобы быть президентом

Лукашенко заявил, что соответствует критериям, чтобы быть президентом - РИА Новости, 05.03.2024

Лукашенко заявил, что соответствует критериям, чтобы быть президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что соответствует критериям для того, чтобы продолжать быть главой республики – может защитить ее и ставит... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:05

2024-03-05T19:05

2024-03-05T19:05

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что соответствует критериям для того, чтобы продолжать быть главой республики – может защитить ее и ставит интересы страны выше личных. В 2025 году, не позднее 20 июля, в Белоруссии пройдут президентские выборы. Ранее Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке во время выборов депутатов 25 февраля, заявил, что пойдет на президентские выборы и, чем сложнее будет обстановка, чем активнее оппозиция, поддерживаемая Западом, будет будоражить белорусское общество, тем быстрее он пойдет на эти выборы. "Я понимаю, что такое президент для Беларуси при такой (системе – ред.) власти… Вы чувствуете опасность… Может, излишне перебираете: "Никто нас не защитит, кроме него". Да нет, людей крепких достаточно. Но вся проблема в том, что мы порой их не видим. Мы видим реальное, что кто-то может защитить… Я понимаю, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. Да, они, может, где-то есть, эти люди, но они должны выйти на поверхность, вы должны увидеть своего человека, который вас сможет защитить и который не пожалеет своей жизни, как бы это пафосно ни звучало. Простите, я пока этому соответствую", - сказал Лукашенко во вторник во время встречи с активом Белорусского союза женщин. В мероприятии участвовали более 500 представительниц объединения со всех регионов страны. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко подчеркнул, что для него "личное - это ничто". "И не верьте, что я там у кого-то что-то украл, где-то миллиарды накопил… Их (якобы большие деньги, накопленные за период президентства - ред.) невозможно накопить открыто. Как ты их накопишь? Все же хранят в долларах. А доллары в банке закопаешь под дерево – завтра американцы покажут точку эту. Да не верьте, когда начинают об этом говорить. Берите (якобы накопленное Лукашенко и размещенное за рубежом - ред.). Никто ж не взял до сих пор… Вы меня поставили в такую ситуацию и вынудили меня быть честным по отношению к вам, обществу, насколько это возможно", - продолжил Лукашенко. По его словам, президентство – тяжелейшее бремя. Лукашенко добавил, что если он оступится, примет неправильное решение по какому-то вопросу, то пострадают прежде всего его сторонники, которые попадут под удар критики. "Кто-то там задавал вопрос: "Пойдете вы на выборы?". Я не дослушал: "Пойду-пойду". Это не значит, что я уже решил и принял решение. Просто я хотел им (оппозиции – ред.) сказать: "Да пойду. Успокойтесь вы". Это не значит, что я сказал, пойду или не пойду. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к этим выборам. А вдруг объявится человек, которому мы можем доверить (страну – ред.). Но всякое может быть, поэтому и создали ВНС (Всебелорусское народное собрание – ред.). Не для Лукашенко. Я наелся этой работой (руководством страной - ред.). Это тяжелейший труд, когда ты спать ложишься – думаешь об этом (о стране – ред.), когда ты не спишь – думаешь об этом, просыпаешься утром – опять об этом думаешь", - продолжил Лукашенко. "Это моя жизнь, у меня нет другой жизни кроме вас. И тем не менее вы должны понимать - я не вечен. Вы будете жить при новом президенте. Это большая моя задача. Я очень хочу, чтобы… мы жили на своей земле и развивались", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20240112/lukashenko-1921045821.html

https://ria.ru/20240129/sng-1924205535.html

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929358590.html

https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890701694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко