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Логотип Года семьи из 50 снегоходов выстроят на фестивале в Кириллове
Логотип Года семьи из 50 снегоходов выстроят на фестивале в Кириллове - РИА Новости, 05.03.2024
Логотип Года семьи из 50 снегоходов выстроят на фестивале в Кириллове
В Кириллове Вологодской области 9 марта пройдет спортивный фестиваль снегоходов "В снегах Кириллова", в ходе которого участники выстроят из 50 снегоходов... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:44
2024-03-05T20:44
2024-03-05T20:44
вологодская область
кириллов
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Кириллове Вологодской области 9 марта пройдет спортивный фестиваль снегоходов "В снегах Кириллова", в ходе которого участники выстроят из 50 снегоходов логотип Года семьи, сообщает пресс-служба регионального правительства."Фестиваль зимних технических видов спорта "В снегах Кириллова" - это событие как для спортсменов- профессионалов, так и для гостей праздника. Гонщики покажут свое мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.В отдельных дисциплинах выступят профессионалы, девушки и женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет.Глава региона добавил, что 2024 год объявлен президентом Годом семьи. "Мы стремимся создать на Вологодчине комфортные условия для путешествий с детьми, популяризации внутреннего туризма и традиционных семейных ценностей, которыми так славится "Русский Север". И фестиваль в Кириллове, несомненно, занимает важное место на туристической карте Вологодчины", - отметил Филимонов.Для гостей праздника также приготовлена масштабная развлекательная и культурная программа. На церемонии открытия выступят спортсмены экстремального мотошоу, взлетающие на высоту трехэтажного дома. В течение всего дня для вологжан и туристов из других регионов будут работать торговые ряды, полевые кухни и выставка вездеходной техники. Также в этот день знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь станет бесплатным для посещения всеми желающими.Свое искусство гостям продемонстрируют 17 ремесленников, в том числе кузнецы и мастера-бронники исторического клуба "Сугорье". На площадке развернется городок военных реконструкторов с военно-спортивными забавами для взрослых и детей, добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кириллов, вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Кириллов, Вологодская область, Георгий Филимонов
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Кириллове Вологодской области 9 марта пройдет спортивный фестиваль снегоходов "В снегах Кириллова", в ходе которого участники выстроят из 50 снегоходов логотип Года семьи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Фестиваль зимних технических видов спорта "В снегах Кириллова" - это событие как для спортсменов- профессионалов, так и для гостей праздника. Гонщики покажут свое мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
, слова которого приводятся в сообщении.
В отдельных дисциплинах выступят профессионалы, девушки и женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет.
Глава региона добавил, что 2024 год объявлен президентом Годом семьи. "Мы стремимся создать на Вологодчине комфортные условия для путешествий с детьми, популяризации внутреннего туризма и традиционных семейных ценностей, которыми так славится "Русский Север". И фестиваль в Кириллове, несомненно, занимает важное место на туристической карте Вологодчины", - отметил Филимонов.
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Для гостей праздника также приготовлена масштабная развлекательная и культурная программа. На церемонии открытия выступят спортсмены экстремального мотошоу, взлетающие на высоту трехэтажного дома. В течение всего дня для вологжан и туристов из других регионов будут работать торговые ряды, полевые кухни и выставка вездеходной техники. Также в этот день знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь станет бесплатным для посещения всеми желающими.
Свое искусство гостям продемонстрируют 17 ремесленников, в том числе кузнецы и мастера-бронники исторического клуба "Сугорье". На площадке развернется городок военных реконструкторов с военно-спортивными забавами для взрослых и детей, добавили в пресс-службе.