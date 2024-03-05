https://ria.ru/20240305/lgoty-1931331667.html

Путин пообещал проработать вопрос льготной газификации фермерских хозяйств

Путин пообещал проработать вопрос льготной газификации фермерских хозяйств - РИА Новости, 05.03.2024

Путин пообещал проработать вопрос льготной газификации фермерских хозяйств

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса сказал, что поговорит с председателем правления "Газпрома" Алексеем РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:55

2024-03-05T21:55

2024-03-05T21:55

экономика

россия

алексей миллер

владимир путин

газпром

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса сказал, что поговорит с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером насчет льготной газификации фермерских хозяйств. "Хорошо, мы поговорим с ним. Мы понимаем, что все зависит от сети, от вложений. Надо "Газпрому" тогда закладывать свои планы развития. Я с Алексеем Борисовичем Миллером переговорю, посидим с ним, втроем поговорим, да? Договорились", - сказал Путин, отвечая на просьбу рассмотреть вопрос льготной газификации фермерских хозяйств и решение вопроса ускорения такой программы. Также президент добавил, что сейчас ведутся переговоры насчет закупки газопоршневых установок для фермерских хозяйств. "Вот здесь, по-моему, "Газпром" с Минсельхозом ведет переговоры, да? Близки к завершению. Значит, вот, министр сказал, я тоже ведь об этом знаю... Я вот только не знаю, заключили ли они соглашение", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240305/putin-1931320598.html

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экономика, россия, алексей миллер, владимир путин, газпром, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)