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Путин пообещал проработать вопрос льготной газификации фермерских хозяйств
Путин пообещал проработать вопрос льготной газификации фермерских хозяйств - РИА Новости, 05.03.2024
Путин пообещал проработать вопрос льготной газификации фермерских хозяйств
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса сказал, что поговорит с председателем правления "Газпрома" Алексеем РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:55
2024-03-05T21:55
2024-03-05T21:55
экономика
россия
алексей миллер
владимир путин
газпром
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса сказал, что поговорит с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером насчет льготной газификации фермерских хозяйств. "Хорошо, мы поговорим с ним. Мы понимаем, что все зависит от сети, от вложений. Надо "Газпрому" тогда закладывать свои планы развития. Я с Алексеем Борисовичем Миллером переговорю, посидим с ним, втроем поговорим, да? Договорились", - сказал Путин, отвечая на просьбу рассмотреть вопрос льготной газификации фермерских хозяйств и решение вопроса ускорения такой программы. Также президент добавил, что сейчас ведутся переговоры насчет закупки газопоршневых установок для фермерских хозяйств. "Вот здесь, по-моему, "Газпром" с Минсельхозом ведет переговоры, да? Близки к завершению. Значит, вот, министр сказал, я тоже ведь об этом знаю... Я вот только не знаю, заключили ли они соглашение", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240305/putin-1931320598.html
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экономика, россия, алексей миллер, владимир путин, газпром, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Алексей Миллер, Владимир Путин, Газпром, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин пообещал проработать вопрос льготной газификации фермерских хозяйств
Путин пообещал поговорить с Миллером о льготной газификации фермерских хозяйств
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса сказал, что поговорит с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером насчет льготной газификации фермерских хозяйств.
"Хорошо, мы поговорим с ним. Мы понимаем, что все зависит от сети, от вложений. Надо "Газпрому" тогда закладывать свои планы развития. Я с Алексеем Борисовичем Миллером переговорю, посидим с ним, втроем поговорим, да? Договорились", - сказал Путин, отвечая на просьбу рассмотреть вопрос льготной газификации фермерских хозяйств и решение вопроса ускорения такой программы.
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Также президент добавил, что сейчас ведутся переговоры насчет закупки газопоршневых установок для фермерских хозяйств.
"Вот здесь, по-моему, "Газпром" с Минсельхозом
ведет переговоры, да? Близки к завершению. Значит, вот, министр сказал, я тоже ведь об этом знаю... Я вот только не знаю, заключили ли они соглашение", - добавил Путин.
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