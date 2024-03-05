Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал проработать вопрос льготной газификации фермерских хозяйств - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/lgoty-1931331667.html
Путин пообещал проработать вопрос льготной газификации фермерских хозяйств
Путин пообещал проработать вопрос льготной газификации фермерских хозяйств - РИА Новости, 05.03.2024
Путин пообещал проработать вопрос льготной газификации фермерских хозяйств
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса сказал, что поговорит с председателем правления "Газпрома" Алексеем РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:55
2024-03-05T21:55
экономика
россия
алексей миллер
владимир путин
газпром
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931315505_0:61:2729:1597_1920x0_80_0_0_584bfadadfbcc7090c77e50f49d3e748.jpg
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса сказал, что поговорит с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером насчет льготной газификации фермерских хозяйств. "Хорошо, мы поговорим с ним. Мы понимаем, что все зависит от сети, от вложений. Надо "Газпрому" тогда закладывать свои планы развития. Я с Алексеем Борисовичем Миллером переговорю, посидим с ним, втроем поговорим, да? Договорились", - сказал Путин, отвечая на просьбу рассмотреть вопрос льготной газификации фермерских хозяйств и решение вопроса ускорения такой программы. Также президент добавил, что сейчас ведутся переговоры насчет закупки газопоршневых установок для фермерских хозяйств. "Вот здесь, по-моему, "Газпром" с Минсельхозом ведет переговоры, да? Близки к завершению. Значит, вот, министр сказал, я тоже ведь об этом знаю... Я вот только не знаю, заключили ли они соглашение", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240305/putin-1931320598.html
https://ria.ru/20240305/russia-1931310079.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931315505_133:0:2566:1825_1920x0_80_0_0_e0f3a43c58baa8f6008b0efa6fdfdf80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей миллер, владимир путин, газпром, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Алексей Миллер, Владимир Путин, Газпром, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин пообещал проработать вопрос льготной газификации фермерских хозяйств

Путин пообещал поговорить с Миллером о льготной газификации фермерских хозяйств

© POOLВладимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
© POOL
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса сказал, что поговорит с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером насчет льготной газификации фермерских хозяйств.
"Хорошо, мы поговорим с ним. Мы понимаем, что все зависит от сети, от вложений. Надо "Газпрому" тогда закладывать свои планы развития. Я с Алексеем Борисовичем Миллером переговорю, посидим с ним, втроем поговорим, да? Договорились", - сказал Путин, отвечая на просьбу рассмотреть вопрос льготной газификации фермерских хозяйств и решение вопроса ускорения такой программы.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Путин поручил проработать вопрос кредитования в АПК для новых регионов
Вчера, 20:33
Также президент добавил, что сейчас ведутся переговоры насчет закупки газопоршневых установок для фермерских хозяйств.
"Вот здесь, по-моему, "Газпром" с Минсельхозом ведет переговоры, да? Близки к завершению. Значит, вот, министр сказал, я тоже ведь об этом знаю... Я вот только не знаю, заключили ли они соглашение", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Путин рассказал о поддержке АПК в России
Вчера, 19:24
 
ЭкономикаРоссияАлексей МиллерВладимир ПутинГазпромМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала