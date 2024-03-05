https://ria.ru/20240305/lama-1931164732.html

Буддийский лама дал совет россиянам накануне выборов президента

Буддийский лама дал совет россиянам накануне выборов президента - РИА Новости, 05.03.2024

Буддийский лама дал совет россиянам накануне выборов президента

Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) назвал предстоящие выборы президента России одним из самых ответственных... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:23

2024-03-05T11:23

2024-03-05T11:23

выборы президента россии — 2024

религия

россия

политика

выборы президента рф

буддизм

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931163912_0:218:3074:1947_1920x0_80_0_0_8681ef255c080a30b17da4b423aeea93.jpg

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) назвал предстоящие выборы президента России одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "Буддизм учит нас тому, что человек сам делает свою жизнь и наше будущее зависит от нас. Это религия, призывающая прежде всего к ответственности, в том числе как граждан. А выборы президента страны - это, пожалуй, одно из самых ответственных событий нашей жизни, особенно сейчас, когда наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, когда идет специальная военная операция, когда от каждого действия руководителя страны зависит все наше будущее. Поэтому, на мой взгляд, все граждане России должны отнестись к голосованию ответственно", - сказал Киришов. По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, "духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать". "Это должен быть ответственный выбор каждого. Да и по закону нашей страны религиозные организации не могут принимать участие в политической агитации", - заключил собеседник агентства. По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, большинство россиян (80%) собираются участвовать в выборах президента РФ. Всероссийский телефонный опрос проводился 2-4 марта 2024 года среди 1600 человек старше 18 лет.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, россия, политика, выборы президента рф, буддизм, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин