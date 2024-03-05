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Буддийский лама дал совет россиянам накануне выборов президента
Буддийский лама дал совет россиянам накануне выборов президента - РИА Новости, 05.03.2024
Буддийский лама дал совет россиянам накануне выборов президента
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) назвал предстоящие выборы президента России одним из самых ответственных... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:23
2024-03-05T11:23
2024-03-05T11:23
выборы президента россии — 2024
религия
россия
политика
выборы президента рф
буддизм
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) назвал предстоящие выборы президента России одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "Буддизм учит нас тому, что человек сам делает свою жизнь и наше будущее зависит от нас. Это религия, призывающая прежде всего к ответственности, в том числе как граждан. А выборы президента страны - это, пожалуй, одно из самых ответственных событий нашей жизни, особенно сейчас, когда наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, когда идет специальная военная операция, когда от каждого действия руководителя страны зависит все наше будущее. Поэтому, на мой взгляд, все граждане России должны отнестись к голосованию ответственно", - сказал Киришов. По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, "духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать". "Это должен быть ответственный выбор каждого. Да и по закону нашей страны религиозные организации не могут принимать участие в политической агитации", - заключил собеседник агентства. По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, большинство россиян (80%) собираются участвовать в выборах президента РФ. Всероссийский телефонный опрос проводился 2-4 марта 2024 года среди 1600 человек старше 18 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, россия, политика, выборы президента рф, буддизм, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Религия, Россия, Политика, Выборы президента РФ, Буддизм, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин
Буддийский лама дал совет россиянам накануне выборов президента
Буддийский лама призвал россиян обязательно проголосовать на выборах президента
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) назвал предстоящие выборы президента России одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
"Буддизм учит нас тому, что человек сам делает свою жизнь и наше будущее зависит от нас. Это религия, призывающая прежде всего к ответственности, в том числе как граждан. А выборы президента страны - это, пожалуй, одно из самых ответственных событий нашей жизни, особенно сейчас, когда наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, когда идет специальная военная операция, когда от каждого действия руководителя страны зависит все наше будущее. Поэтому, на мой взгляд, все граждане России должны отнестись к голосованию ответственно", - сказал Киришов.
По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, "духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать". "Это должен быть ответственный выбор каждого. Да и по закону нашей страны религиозные организации не могут принимать участие в политической агитации", - заключил собеседник агентства.
По данным опроса, проведенного ВЦИОМ
, большинство россиян (80%) собираются участвовать в выборах президента РФ. Всероссийский телефонный опрос проводился 2-4 марта 2024 года среди 1600 человек старше 18 лет.