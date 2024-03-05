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Львова-Белова призвала создавать полезных интернет-героев - РИА Новости, 05.03.2024
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23:12 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/kumir-1931339041.html
Львова-Белова призвала создавать полезных интернет-героев
Львова-Белова призвала создавать полезных интернет-героев - РИА Новости, 05.03.2024
Львова-Белова призвала создавать полезных интернет-героев
Важно создавать интернет-героев, за которыми пойдут дети, и делать контент по-настоящему качественным, считает уполномоченный при президенте РФ Мария... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T23:12
2024-03-05T23:12
россия
москва
мария львова-белова
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СОЧИ, 5 мар — РИА Новости. Важно создавать интернет-героев, за которыми пойдут дети, и делать контент по-настоящему качественным, считает уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова. "Интернет "захватил" наших детей, и запрещать всегда проще. А вот создавать то, что будет полезно, создавать героев, интернет-героев, за которыми пойдут наши дети, это очень важно", - сказала Львова-Белова, выступая на церемонии награждения первых победителей III Национальной премии интернет-контента, которая прошла во вторник в концертном комплексе "Роза Холл". Она отметила, что контент будет по-настоящему качественным, если каждый будет думать о том, что его посмотрят их близкие и дети. "Хочу пожелать вам побольше креативных идей. Ну и, конечно, миллионы просмотров", - пожелала Львова-Белова номинантам премии. Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году проходит в два этапа. Первая часть прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Второй блок победителей отметят 30 мая на торжественной церемонии в Москве. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2023 году премия состоялась во второй раз и прошла в двух частях. Победителей выбрали в 36 номинациях. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931266990.html
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россия, москва, мария львова-белова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Москва, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Львова-Белова призвала создавать полезных интернет-героев

Львова-Белова: важно создавать полезных интернет-героев, за которыми пойдут дети

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова участвует во встрече на тему: "Семья и дети: помогать, защищать и любить" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова участвует во встрече на тему: Семья и дети: помогать, защищать и любить в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова участвует во встрече на тему: "Семья и дети: помогать, защищать и любить" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 мар — РИА Новости. Важно создавать интернет-героев, за которыми пойдут дети, и делать контент по-настоящему качественным, считает уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова.
"Интернет "захватил" наших детей, и запрещать всегда проще. А вот создавать то, что будет полезно, создавать героев, интернет-героев, за которыми пойдут наши дети, это очень важно", - сказала Львова-Белова, выступая на церемонии награждения первых победителей III Национальной премии интернет-контента, которая прошла во вторник в концертном комплексе "Роза Холл".
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России
Вчера, 16:57
Она отметила, что контент будет по-настоящему качественным, если каждый будет думать о том, что его посмотрят их близкие и дети. "Хочу пожелать вам побольше креативных идей. Ну и, конечно, миллионы просмотров", - пожелала Львова-Белова номинантам премии.
Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году проходит в два этапа. Первая часть прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Второй блок победителей отметят 30 мая на торжественной церемонии в Москве.
Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2023 году премия состоялась во второй раз и прошла в двух частях. Победителей выбрали в 36 номинациях.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на стенде РИА Новости на саммите Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Львова-Белова рассказала, сколько подростков думают о создании семьи
Вчера, 17:57
 
РоссияМоскваМария Львова-БеловаВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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