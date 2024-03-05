https://ria.ru/20240305/kumir-1931339041.html

Львова-Белова призвала создавать полезных интернет-героев

Львова-Белова призвала создавать полезных интернет-героев - РИА Новости, 05.03.2024

Львова-Белова призвала создавать полезных интернет-героев

Важно создавать интернет-героев, за которыми пойдут дети, и делать контент по-настоящему качественным, считает уполномоченный при президенте РФ Мария... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T23:12

2024-03-05T23:12

2024-03-05T23:12

россия

москва

мария львова-белова

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СОЧИ, 5 мар — РИА Новости. Важно создавать интернет-героев, за которыми пойдут дети, и делать контент по-настоящему качественным, считает уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова. "Интернет "захватил" наших детей, и запрещать всегда проще. А вот создавать то, что будет полезно, создавать героев, интернет-героев, за которыми пойдут наши дети, это очень важно", - сказала Львова-Белова, выступая на церемонии награждения первых победителей III Национальной премии интернет-контента, которая прошла во вторник в концертном комплексе "Роза Холл". Она отметила, что контент будет по-настоящему качественным, если каждый будет думать о том, что его посмотрят их близкие и дети. "Хочу пожелать вам побольше креативных идей. Ну и, конечно, миллионы просмотров", - пожелала Львова-Белова номинантам премии. Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году проходит в два этапа. Первая часть прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Второй блок победителей отметят 30 мая на торжественной церемонии в Москве. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2023 году премия состоялась во второй раз и прошла в двух частях. Победителей выбрали в 36 номинациях. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931266990.html

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россия, москва, мария львова-белова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)