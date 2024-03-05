https://ria.ru/20240305/krepost-1931124544.html

Источник рассказал, почему иностранец разрисовал памятник во Владивостоке

Источник рассказал, почему иностранец разрисовал памятник во Владивостоке - РИА Новости, 05.03.2024

Источник рассказал, почему иностранец разрисовал памятник во Владивостоке

Иностранец, который оставил надписи на памятнике "Поспеловская батарея", входящего в состав Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке, думал,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T03:33

2024-03-05T03:33

2024-03-05T03:42

происшествия

владивосток

россия

узбекистан

александр бастрыкин

юнеско

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Иностранец, который оставил надписи на памятнике "Поспеловская батарея", входящего в состав Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке, думал, что пишет на обычной стене и не подозревал, что это памятник, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника "Akosh+Sasha". Возбуждено уголовное дело по статье "повреждение памятников". Полиция сообщила, что личности подозреваемых установлены. Жители Владивостока - девушка и молодой человек 23 лет - задержаны и доставлены в СУСК РФ по региону. "Хотели просто написать, как на (обычной - ред.) стене, не подумали, что это памятник", - сообщил собеседник агентства. Источник в правоохранительных органах ранее уточнил РИА Новости, что мужчина - уроженец Узбекистана. Другой источник рассказал агентству, что задержанный имеет вид на жительство. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, как сообщалось ранее, доложат о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения на острове Русском памятника "Поспеловская батарея", входящего в состав Владивостокской крепости. В понедельник СУСК информировало, что следователи проверят и законность пребывания в России иностранца, уточнив, что задержанная девушка - жительница Владивостока, решается вопрос об их аресте. Поспеловская батарея расположена на мысе Поспелова на Русском острове и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости. Владивостокская крепость - самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.

https://ria.ru/20240131/erevan-1924666572.html

https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html

https://ria.ru/20240304/pamyatnik-1930908541.html

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происшествия, владивосток, россия, узбекистан, александр бастрыкин, юнеско