https://ria.ru/20240305/krepost-1931124544.html
Источник рассказал, почему иностранец разрисовал памятник во Владивостоке
Источник рассказал, почему иностранец разрисовал памятник во Владивостоке - РИА Новости, 05.03.2024
Источник рассказал, почему иностранец разрисовал памятник во Владивостоке
Иностранец, который оставил надписи на памятнике "Поспеловская батарея", входящего в состав Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке, думал,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T03:33
2024-03-05T03:33
2024-03-05T03:42
происшествия
владивосток
россия
узбекистан
александр бастрыкин
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930929245_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_c71cf8ad04278b1a8ec86033296a5609.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Иностранец, который оставил надписи на памятнике "Поспеловская батарея", входящего в состав Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке, думал, что пишет на обычной стене и не подозревал, что это памятник, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника "Akosh+Sasha". Возбуждено уголовное дело по статье "повреждение памятников". Полиция сообщила, что личности подозреваемых установлены. Жители Владивостока - девушка и молодой человек 23 лет - задержаны и доставлены в СУСК РФ по региону. "Хотели просто написать, как на (обычной - ред.) стене, не подумали, что это памятник", - сообщил собеседник агентства. Источник в правоохранительных органах ранее уточнил РИА Новости, что мужчина - уроженец Узбекистана. Другой источник рассказал агентству, что задержанный имеет вид на жительство. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, как сообщалось ранее, доложат о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения на острове Русском памятника "Поспеловская батарея", входящего в состав Владивостокской крепости. В понедельник СУСК информировало, что следователи проверят и законность пребывания в России иностранца, уточнив, что задержанная девушка - жительница Владивостока, решается вопрос об их аресте. Поспеловская батарея расположена на мысе Поспелова на Русском острове и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости. Владивостокская крепость - самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.
https://ria.ru/20240131/erevan-1924666572.html
https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html
https://ria.ru/20240304/pamyatnik-1930908541.html
владивосток
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930929245_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4a9c8fb2ef99c7fee823f0fd91b3f47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, узбекистан, александр бастрыкин, юнеско
Происшествия, Владивосток, Россия, Узбекистан, Александр Бастрыкин, ЮНЕСКО
Источник рассказал, почему иностранец разрисовал памятник во Владивостоке
Иностранец разрисовал памятник во Владивостоке, думая, что это обычная стена
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Иностранец, который оставил надписи на памятнике "Поспеловская батарея", входящего в состав Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке, думал, что пишет на обычной стене и не подозревал, что это памятник, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника "Akosh+Sasha". Возбуждено уголовное дело по статье "повреждение памятников". Полиция сообщила, что личности подозреваемых установлены. Жители Владивостока - девушка и молодой человек 23 лет - задержаны и доставлены в СУСК РФ по региону.
В Ереване задержали мужчину, осквернившего памятник блокадникам Ленинграда
"Хотели просто написать, как на (обычной - ред.) стене, не подумали, что это памятник", - сообщил собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах ранее уточнил РИА Новости, что мужчина - уроженец Узбекистана
. Другой источник рассказал агентству, что задержанный имеет вид на жительство.
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину
, как сообщалось ранее, доложат о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения на острове Русском
памятника "Поспеловская батарея", входящего в состав Владивостокской крепости.
На Кубани вандалы сожгли в Вечном огне мемориальный венок
В понедельник СУСК информировало, что следователи проверят и законность пребывания в России иностранца, уточнив, что задержанная девушка - жительница Владивостока, решается вопрос об их аресте.
Поспеловская батарея расположена на мысе Поспелова на Русском острове и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости.
Владивостокская крепость - самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО
. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.
Депутат из болгарского Пловдива пообещал защитить памятник "Алеше" от сноса