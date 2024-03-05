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В Подмосковье работники ПВЗ украли товары на несколько миллионов рублей - РИА Новости, 05.03.2024
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09:53 05.03.2024 (обновлено: 11:38 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/krazha-1931145681.html
В Подмосковье работники ПВЗ украли товары на несколько миллионов рублей
В Подмосковье работники ПВЗ украли товары на несколько миллионов рублей - РИА Новости, 05.03.2024
В Подмосковье работники ПВЗ украли товары на несколько миллионов рублей
Руководитель и сотрудник пункта выдачи заказов в Раменском городском округе Подмосковья обвиняются в краже товаров на пять миллионов рублей, сообщила начальник... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:53
2024-03-05T11:38
происшествия
московская область (подмосковье)
бронницы
раменский район
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Руководитель и сотрудник пункта выдачи заказов в Раменском городском округе Подмосковья обвиняются в краже товаров на пять миллионов рублей, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова. "В полицию обратился представитель интернет-магазина с заявлением о краже товара", — рассказала она. По подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего руководителя и 22-летнего сотрудника пункта выдачи заказов в Бронницах. В течение нескольких недель они заказывали товары от чужого имени, забирали, затем оформляли возврат, отправляя на склад пустые коробки. Среди похищенного —квадрокоптеры, одежда, часы. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса (кража). Один из подозреваемых заключен под домашний арест, другой находится под стражей.
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московская область (подмосковье)
бронницы
раменский район
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происшествия, московская область (подмосковье), бронницы, раменский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Бронницы, Раменский район
В Подмосковье работники ПВЗ украли товары на несколько миллионов рублей

В Бронницах работники пункта выдачи заказов украли товары на 5 млн рублей

© Подмосковная полиция/TelegramСотрудники пункта выдачи заказов, подозреваемые в хищении вещей
Сотрудники пункта выдачи заказов, подозреваемые в хищении вещей
© Подмосковная полиция/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Руководитель и сотрудник пункта выдачи заказов в Раменском городском округе Подмосковья обвиняются в краже товаров на пять миллионов рублей, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.
"В полицию обратился представитель интернет-магазина с заявлением о краже товара", — рассказала она.
По подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего руководителя и 22-летнего сотрудника пункта выдачи заказов в Бронницах.
В течение нескольких недель они заказывали товары от чужого имени, забирали, затем оформляли возврат, отправляя на склад пустые коробки. Среди похищенного —квадрокоптеры, одежда, часы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса (кража). Один из подозреваемых заключен под домашний арест, другой находится под стражей.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)БронницыРаменский район
 
 
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