https://ria.ru/20240305/kon-1931177903.html

В Кузбассе мужчина пытался въехать в квартиру на коне

В Кузбассе мужчина пытался въехать в квартиру на коне - РИА Новости, 05.03.2024

В Кузбассе мужчина пытался въехать в квартиру на коне

В городе Осинники Кемеровской области сотрудники управляющей компании разыскивают собственника квартиры, в которую квартирант привел лошадь. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:07

2024-03-05T12:07

2024-03-05T14:59

происшествия

осинники

кемеровская область

жилье

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КЕМЕРОВО, 5 мар — РИА Новости. В городе Осинники Кемеровской области сотрудники управляющей компании разыскивают собственника квартиры, в которую квартирант привел лошадь. Как следует из появившейся в соцсетях видеозаписи, житель многоквартирного дома, видимо, хотел въехать в квартиру на белом коне — он затащил животное в подъезд и безуспешно пытался сесть на него верхом. В управляющей компании РИА Новости рассказали, что мужчина снимает квартиру, а собственника они пока найти не могут."Нам надо найти собственника, сообщить, что происходит в их квартире. У нас начались с утра звонки из этого дома: куда обращаться, что делать в такой ситуации. Одна женщина сказала, что это квартиросъемщик", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что телефон собственника квартиры не отвечает, но как только до него дозвонятся, то потребуют, чтоб он принял меры к квартиранту.

https://ria.ru/20231014/koshki-1902772986.html

осинники

кемеровская область

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Кирилл Волков

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В Кузбассе мужчина завел в подъезд коня. Кадры с камеры видеонаблюдения В городе Осинники Кемеровской области сотрудники управляющей компании разыскивают собственника квартиры, в которую квартирант привел лошадь. Как следует из появившейся в соцсетях видеозаписи, житель многоквартирного дома, видимо, хотел въехать в квартиру на белом коне — он затащил животное в подъезд и безуспешно пытался сесть на него верхом. 2024-03-05T12:07 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, осинники, кемеровская область, жилье