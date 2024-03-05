https://ria.ru/20240305/kon-1931177903.html
В Кузбассе мужчина пытался въехать в квартиру на коне
В Кузбассе мужчина пытался въехать в квартиру на коне - РИА Новости, 05.03.2024
В Кузбассе мужчина пытался въехать в квартиру на коне
В городе Осинники Кемеровской области сотрудники управляющей компании разыскивают собственника квартиры, в которую квартирант привел лошадь. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:07
2024-03-05T12:07
2024-03-05T14:59
происшествия
осинники
кемеровская область
жилье
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КЕМЕРОВО, 5 мар — РИА Новости. В городе Осинники Кемеровской области сотрудники управляющей компании разыскивают собственника квартиры, в которую квартирант привел лошадь. Как следует из появившейся в соцсетях видеозаписи, житель многоквартирного дома, видимо, хотел въехать в квартиру на белом коне — он затащил животное в подъезд и безуспешно пытался сесть на него верхом. В управляющей компании РИА Новости рассказали, что мужчина снимает квартиру, а собственника они пока найти не могут."Нам надо найти собственника, сообщить, что происходит в их квартире. У нас начались с утра звонки из этого дома: куда обращаться, что делать в такой ситуации. Одна женщина сказала, что это квартиросъемщик", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что телефон собственника квартиры не отвечает, но как только до него дозвонятся, то потребуют, чтоб он принял меры к квартиранту.
https://ria.ru/20231014/koshki-1902772986.html
осинники
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Кузбассе мужчина завел в подъезд коня. Кадры с камеры видеонаблюдения
В городе Осинники Кемеровской области сотрудники управляющей компании разыскивают собственника квартиры, в которую квартирант привел лошадь. Как следует из появившейся в соцсетях видеозаписи, житель многоквартирного дома, видимо, хотел въехать в квартиру на белом коне — он затащил животное в подъезд и безуспешно пытался сесть на него верхом.
2024-03-05T12:07
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, осинники, кемеровская область, жилье
Происшествия, Осинники, Кемеровская область, Жилье
В Кузбассе мужчина пытался въехать в квартиру на коне
В Кемеровской области квартирант пытался въехать в жилище на белой лошади
КЕМЕРОВО, 5 мар — РИА Новости. В городе Осинники Кемеровской области сотрудники управляющей компании разыскивают собственника квартиры, в которую квартирант привел лошадь.
Как следует из появившейся в соцсетях видеозаписи, житель многоквартирного дома, видимо, хотел въехать в квартиру на белом коне — он затащил животное в подъезд и безуспешно пытался сесть на него верхом.
В управляющей компании РИА Новости рассказали, что мужчина снимает квартиру, а собственника они пока найти не могут.
"Нам надо найти собственника, сообщить, что происходит в их квартире. У нас начались с утра звонки из этого дома: куда обращаться, что делать в такой ситуации. Одна женщина сказала, что это квартиросъемщик", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что телефон собственника квартиры не отвечает, но как только до него дозвонятся, то потребуют, чтоб он принял меры к квартиранту.
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