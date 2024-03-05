https://ria.ru/20240305/klub-1931325029.html
Клуб "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, сменил название
Клуб "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, сменил название - РИА Новости, 05.03.2024
Клуб "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, сменил название
Клуб "Мутабор", в котором проходила "голая вечеринка" Анастасии Ивлеевой, сменил название, теперь заведение называется Arma, сообщили в Telegram-канале клуба. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:04
2024-03-05T21:04
2024-03-05T21:04
шоубиз
анастасия ивлеева
вильгельм гауф
ксения собчак
происшествия
"голая вечеринка"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917235651_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_ae3fa0cf5aa508413cf2bfb395e53393.png
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Клуб "Мутабор", в котором проходила "голая вечеринка" Анастасии Ивлеевой, сменил название, теперь заведение называется Arma, сообщили в Telegram-канале клуба. "Пять лет назад впервые прозвучало эксцентрическое "Я превращусь"…Сегодня название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет произнесено в последний раз и намеренно стерто из памяти! Последнее превращение происходит на наших глазах. Сверкнув неоном, клуб предстанет в своем самом возвышенном образе...This is ARMA!", - говорится в сообщении. Вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917235651_0:0:1800:1350_1920x0_80_0_0_b68917cf95e13a68e9c29f251f971c0e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ивлеева, вильгельм гауф, ксения собчак, происшествия, "голая вечеринка"
Шоубиз, Анастасия Ивлеева, Вильгельм Гауф, Ксения Собчак, Происшествия, "Голая вечеринка"
Клуб "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, сменил название
Клуб "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, сменил название на Arma