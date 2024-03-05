https://ria.ru/20240305/klub-1931325029.html

Клуб "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, сменил название

Клуб "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, сменил название - РИА Новости, 05.03.2024

Клуб "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, сменил название

Клуб "Мутабор", в котором проходила "голая вечеринка" Анастасии Ивлеевой, сменил название, теперь заведение называется Arma, сообщили в Telegram-канале клуба. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:04

2024-03-05T21:04

2024-03-05T21:04

шоубиз

анастасия ивлеева

вильгельм гауф

ксения собчак

происшествия

"голая вечеринка"

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Клуб "Мутабор", в котором проходила "голая вечеринка" Анастасии Ивлеевой, сменил название, теперь заведение называется Arma, сообщили в Telegram-канале клуба. "Пять лет назад впервые прозвучало эксцентрическое "Я превращусь"…Сегодня название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет произнесено в последний раз и намеренно стерто из памяти! Последнее превращение происходит на наших глазах. Сверкнув неоном, клуб предстанет в своем самом возвышенном образе...This is ARMA!", - говорится в сообщении. Вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анастасия ивлеева, вильгельм гауф, ксения собчак, происшествия, "голая вечеринка"