https://ria.ru/20240305/klimat-1931311634.html
США признали, что решение климатических вызовов невозможно без России
США признали, что решение климатических вызовов невозможно без России - РИА Новости, 05.03.2024
США признали, что решение климатических вызовов невозможно без России
Специальный посланник президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри выразил уверенность в том, что решение глобальных вызовов в климатической... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:38
2024-03-05T19:38
2024-03-05T19:38
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Специальный посланник президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри выразил уверенность в том, что решение глобальных вызовов в климатической повестке невозможно без участия России. "Климат не является двусторонним вопросом. Это многосторонняя проблема, и ни одна страна не может решить ее в одиночку… Без России, Индонезии, Бразилии, Южной Африки, Австралии, Японии и остального мира", - заявил он журналистам на брифинге. Керри пояснил, что ни США, ни Китай также не могут справиться с глобальными климатическими проблемами. "Мы должны быть реалистами", - подчеркнул он.
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в мире, россия, сша, джо байден, джон керри
В мире, Россия, США, Джо Байден, Джон Керри
США признали, что решение климатических вызовов невозможно без России
Спецпосланник Байдена: решение климатических вызовов невозможно без участия РФ