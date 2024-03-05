https://ria.ru/20240305/kitay-1931128485.html

Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2 процента

Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2 процента - РИА Новости, 05.03.2024

Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2 процента

Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,665 триллиона юаней (около 231,24 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T05:43

2024-03-05T05:43

2024-03-05T05:43

китай

сша

пекин

всекитайское собрание народных представителей

в мире

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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,665 триллиона юаней (около 231,24 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в обнародованном во вторник проекте бюджета. "Расходы на национальную оборону (составят) 1,665 триллиона юаней с увеличением на 7,2%", - говорится в документе, опубликованном в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Китай каждый год планомерно наращивает оборонный бюджет, при этом страна не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины. В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону на 7,2%, до 1,55 триллиона юаней (около 220 миллиардов долларов). Тенденция постоянного роста оборонного бюджета КНР вызывает опасения и критику других государств. Официальный представитель второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Лоу Циньцзянь заявил в понедельник, что расходы Китая на национальную оборону довольно низкие, по сравнению с другими странами, такими как США. Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта. В предстоящие семь дней почти 3 тысячи делегатов со всей страны заслушают доклад правительства о выполнении плана социально-экономического развития за 2023 год, заслушают и утвердят проект аналогичного плана на 2024-й и проект центрального и местных бюджетов на 2024 год, заслушают и примут доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП, а также рассмотрят предложения Постоянного комитета ВСНП по проекту поправок к Закону об организации Госсовета КНР.

https://ria.ru/20240305/kitay-1931126791.html

https://ria.ru/20240305/tayvan-1931127961.html

китай

сша

пекин

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китай, сша, пекин, всекитайское собрание народных представителей, в мире