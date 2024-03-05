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Китай выступил за равноправный и многополярный мир - РИА Новости, 05.03.2024
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04:58 05.03.2024 (обновлено: 05:11 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/kitay-1931126791.html
Китай выступил за равноправный и многополярный мир
Китай выступил за равноправный и многополярный мир - РИА Новости, 05.03.2024
Китай выступил за равноправный и многополярный мир
Китай выступает за равноправный и многополярный мир, в 2024 году страна будет способствовать формированию нового типа международных отношений, следует из... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T04:58
2024-03-05T05:11
в мире
китай
пекин
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Китай выступает за равноправный и многополярный мир, в 2024 году страна будет способствовать формированию нового типа международных отношений, следует из обнародованного социально-экономического плана развития страны на 2024 год. &quot;Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир, а также за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, будем способствовать формированию нового типа международных отношений&quot;, — говорится в докладе.В документе подчеркивается, что Китай должен неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, идти по пути мирного развития, твердо придерживаться стратегии открытости внешнему миру, ориентированной на взаимную выгоду и обоюдный выигрыш. "Мы выступаем против деспотизма, гегемонии и буллинга, отстаивая равенство и справедливость в международных отношениях", — говорится в тексте. Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта. В предстоящие семь дней почти 3 тысячи делегатов со всей страны заслушают доклад правительства о выполнении плана социально-экономического развития за 2023 год, заслушают и утвердят проект аналогичного плана на 2024-й и проект центрального и местных бюджетов на 2024 год, заслушают и примут доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП, а также рассмотрят предложения Постоянного комитета ВСНП по проекту поправок к Закону об организации Госсовета КНР.
https://ria.ru/20240102/briks-1916547232.html
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в мире, китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей
Китай выступил за равноправный и многополярный мир

Доклад правительства: Китай выступает за равноправный и многополярный мир

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Китай выступает за равноправный и многополярный мир, в 2024 году страна будет способствовать формированию нового типа международных отношений, следует из обнародованного социально-экономического плана развития страны на 2024 год.
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"Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир, а также за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, будем способствовать формированию нового типа международных отношений", — говорится в докладе.

В документе подчеркивается, что Китай должен неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, идти по пути мирного развития, твердо придерживаться стратегии открытости внешнему миру, ориентированной на взаимную выгоду и обоюдный выигрыш.
"Мы выступаем против деспотизма, гегемонии и буллинга, отстаивая равенство и справедливость в международных отношениях", — говорится в тексте.
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Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
В предстоящие семь дней почти 3 тысячи делегатов со всей страны заслушают доклад правительства о выполнении плана социально-экономического развития за 2023 год, заслушают и утвердят проект аналогичного плана на 2024-й и проект центрального и местных бюджетов на 2024 год, заслушают и примут доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП, а также рассмотрят предложения Постоянного комитета ВСНП по проекту поправок к Закону об организации Госсовета КНР.
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