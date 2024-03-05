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Хуситы заявили об ударе по американским эсминцам в Красном море
Хуситы заявили об ударе по американским эсминцам в Красном море - РИА Новости, 05.03.2024
Хуситы заявили об ударе по американским эсминцам в Красном море
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" атаковало с помощью противокорабельных ракет два американских эсминца в Красном море, сообщил военный... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T22:46
2024-03-05T22:46
2024-03-05T23:22
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" атаковало с помощью противокорабельных ракет два американских эсминца в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х."Военно-морские силы, ракетные войска и военно-воздушные силы Йемена <...> провели уникальную военную операцию, в ходе которой они атаковали два американских эсминца в Красном море. Операция была осуществлена несколькими противокорабельными ракетами и беспилотниками", — написал он.Как отметил Сариа, хуситы могут расширить операции против враждебных целей и будут продолжать их до тех пор, пока "агрессия не прекратится и осада с палестинцев в секторе Газа не будет снята".Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240305/kabel-1931261474.html
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В мире, Красное море, Израиль, Ансар Алла, ХАМАС, ООН, Военная операция США и Британии в Йемене, Великобритания, Йемен
Хуситы заявили об ударе по американским эсминцам в Красном море
Хуситы заявили об ударе с помощью БПЛА по американским эсминцам в Красном море