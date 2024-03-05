https://ria.ru/20240305/khischenie-1931240104.html

В Ингушетии вынесли приговор подрядчику за хищение при строительстве школы

В Ингушетии вынесли приговор подрядчику за хищение при строительстве школы - РИА Новости, 05.03.2024

В Ингушетии вынесли приговор подрядчику за хищение при строительстве школы

Суд в Ингушетии приговорил к 6 годам колонии руководителя подрядной организации за хищение более 200 миллионов рублей при строительстве школы, сообщила... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:39

2024-03-05T15:39

2024-03-05T15:39

происшествия

малгобек

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НАЛЬЧИК, 5 мар – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к 6 годам колонии руководителя подрядной организации за хищение более 200 миллионов рублей при строительстве школы, сообщила региональная прокуратура. "Судом установлено, что в период с 2017 года по 2018 год директор организации, являющейся подрядчиком при строительстве школы на 704 учащихся в городе Малгобек по государственному контракту, представил в региональное министерство строительства, архитектуры и ЖКХ документацию о выполненных работах, необоснованно завысив их объемы и стоимость", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате подрядчик похитил свыше 209,5 миллиона рублей. "Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечает ведомство. Кроме того, с осужденного будет взыскана сумма ущерба, причиненного государству.

https://ria.ru/20240219/vzyatka-1928288458.html

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происшествия, малгобек