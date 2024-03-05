https://ria.ru/20240305/kabel-1931261474.html

В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой

В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой - РИА Новости, 05.03.2024

В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой

В Красном море перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой, сообщает компания HGC Global Communications Limited. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:38

2024-03-05T16:38

2024-03-05T20:42

в мире

красное море

йемен

израиль

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

происшествия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Красном море перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой, сообщает компания HGC Global Communications Limited."Серьезность инцидента в Красном море: из 15 с лишним подводных кабелей в Красном море четыре из них (Seacom, TGN, AAE-1, EIG) перерезаны, что, по нашим оценкам, влияет на 25 процентов трафика", — говорится в заявлении.Компания отмечает, что уже приняла меры по смягчению последствий и разработала комплексный план для перенаправления пострадавшего трафика.Ранее израильское экономическое издание Globes писало, что в Красном море повреждены четыре подводных кабеля, связывающих Европу, Восточную Азию, Африку и нескольких арабских стран, при этом в публикации отмечалось, что ущерб "незначительный", так как это не единственные кабели в регионе. Член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад заявил РИА Новости, что эти системы коммуникаций между Европой и Азией не подвергались повреждениям со стороны Йемена, и назвал утверждения об обратном инсинуациями. Позднее Министерство связи хуситов заявило, что старается беречь подводные кабели от любых возможных рисков и может предложить заинтересованным сторонам средства для их ремонта или обслуживания.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240303/sukhogruz-1930793201.html

https://ria.ru/20240206/khusity-1925618296.html

https://ria.ru/20240229/dron-1930124648.html

красное море

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в мире, красное море, йемен, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, происшествия