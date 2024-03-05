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В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой - РИА Новости, 05.03.2024
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16:38 05.03.2024 (обновлено: 20:42 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/kabel-1931261474.html
В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой
В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой - РИА Новости, 05.03.2024
В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой
В Красном море перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой, сообщает компания HGC Global Communications Limited. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:38
2024-03-05T20:42
в мире
красное море
йемен
израиль
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
происшествия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Красном море перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой, сообщает компания HGC Global Communications Limited."Серьезность инцидента в Красном море: из 15 с лишним подводных кабелей в Красном море четыре из них (Seacom, TGN, AAE-1, EIG) перерезаны, что, по нашим оценкам, влияет на 25 процентов трафика", — говорится в заявлении.Компания отмечает, что уже приняла меры по смягчению последствий и разработала комплексный план для перенаправления пострадавшего трафика.Ранее израильское экономическое издание Globes писало, что в Красном море повреждены четыре подводных кабеля, связывающих Европу, Восточную Азию, Африку и нескольких арабских стран, при этом в публикации отмечалось, что ущерб "незначительный", так как это не единственные кабели в регионе. Член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад заявил РИА Новости, что эти системы коммуникаций между Европой и Азией не подвергались повреждениям со стороны Йемена, и назвал утверждения об обратном инсинуациями. Позднее Министерство связи хуситов заявило, что старается беречь подводные кабели от любых возможных рисков и может предложить заинтересованным сторонам средства для их ремонта или обслуживания.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240303/sukhogruz-1930793201.html
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в мире, красное море, йемен, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, происшествия
В мире, Красное море, Йемен, Израиль, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Происшествия
В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой

HGC: в Красном море перерезана часть кабелей глобального интернета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Красном море перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой, сообщает компания HGC Global Communications Limited.
"Серьезность инцидента в Красном море: из 15 с лишним подводных кабелей в Красном море четыре из них (Seacom, TGN, AAE-1, EIG) перерезаны, что, по нашим оценкам, влияет на 25 процентов трафика", — говорится в заявлении.
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Компания отмечает, что уже приняла меры по смягчению последствий и разработала комплексный план для перенаправления пострадавшего трафика.
Ранее израильское экономическое издание Globes писало, что в Красном море повреждены четыре подводных кабеля, связывающих Европу, Восточную Азию, Африку и нескольких арабских стран, при этом в публикации отмечалось, что ущерб "незначительный", так как это не единственные кабели в регионе. Член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад заявил РИА Новости, что эти системы коммуникаций между Европой и Азией не подвергались повреждениям со стороны Йемена, и назвал утверждения об обратном инсинуациями. Позднее Министерство связи хуситов заявило, что старается беречь подводные кабели от любых возможных рисков и может предложить заинтересованным сторонам средства для их ремонта или обслуживания.
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Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореЙеменИзраильАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПроисшествия
 
 
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