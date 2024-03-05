https://ria.ru/20240305/izmeneniya-1931138111.html

В России начали прорабатывать повышение НДФЛ, пишут СМИ

В России начали прорабатывать повышение НДФЛ, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024

В России начали прорабатывать повышение НДФЛ, пишут СМИ

Правительство начало работу над фискальными мерами, которые анонсировал в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, пишет газета... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T08:49

2024-03-05T08:49

2024-03-05T09:25

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство начало работу над фискальными мерами, которые анонсировал в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к кабмину источник, а также на собеседника, знакомого с подготовкой поправок в Налоговый кодекс. "Изменения в НК (Налоговый кодекс — Прим. Ред.) можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над системой НДФЛ, в частности, введение дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. <…> Еще один блок изменений – это налоговые льготы", — говорится в статье. Что касается налоговых льгот, то их смогут получить граждане с более низкими доходами (по НДФЛ), так и компании (по налогу на прибыль), но если занимаются капиталовложениями.Путин в послании Федеральному Собранию 29 февраля предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года. Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения, о которой говорил президент, будут представлены уже в текущем году, заявил, в свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов. Он добавил, что планы менять налоговые ставки отсутствуют.

https://ria.ru/20240304/ndfl-1787856915.html

https://ria.ru/20240304/nalog-1729001126.html

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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)