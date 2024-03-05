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В России начали прорабатывать повышение НДФЛ, пишут СМИ
В России начали прорабатывать повышение НДФЛ, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024
В России начали прорабатывать повышение НДФЛ, пишут СМИ
Правительство начало работу над фискальными мерами, которые анонсировал в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, пишет газета... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:49
2024-03-05T08:49
2024-03-05T09:25
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство начало работу над фискальными мерами, которые анонсировал в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к кабмину источник, а также на собеседника, знакомого с подготовкой поправок в Налоговый кодекс. "Изменения в НК (Налоговый кодекс — Прим. Ред.) можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над системой НДФЛ, в частности, введение дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. <…> Еще один блок изменений – это налоговые льготы", — говорится в статье. Что касается налоговых льгот, то их смогут получить граждане с более низкими доходами (по НДФЛ), так и компании (по налогу на прибыль), но если занимаются капиталовложениями.Путин в послании Федеральному Собранию 29 февраля предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года. Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения, о которой говорил президент, будут представлены уже в текущем году, заявил, в свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов. Он добавил, что планы менять налоговые ставки отсутствуют.
https://ria.ru/20240304/ndfl-1787856915.html
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России начали прорабатывать повышение НДФЛ, пишут СМИ
"Ведомости": правительство работает над повышением НДФЛ и новыми льготами