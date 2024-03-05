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Британия исключила основателя компании "Итера" из списка санкций - РИА Новости, 05.03.2024
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19:22 05.03.2024 (обновлено: 19:53 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/itera-1931309974.html
Британия исключила основателя компании "Итера" из списка санкций
Британия исключила основателя компании "Итера" из списка санкций - РИА Новости, 05.03.2024
Британия исключила основателя компании "Итера" из списка санкций
Великобритания исключила из списка санкций, подразумевающих заморозку активов и ограничения в управлении имуществом, бизнесмена и основателя российской... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:22
2024-03-05T19:53
россия
игорь макаров (экономист)
итера
экономика
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Великобритания исключила из списка санкций, подразумевающих заморозку активов и ограничения в управлении имуществом, бизнесмена и основателя российской независимой газовой компании "Итера" Игоря Макарова, следует из заявления британского казначейства."Был исключен из перечня и больше не подвергается заморозке активов и санкциям в области услуг по управлению имуществом: Игорь Викторович Макаров", - говорится в заявлении.Власти Британии включили Макарова в список санкций в сентябре 2022 года.В июне 2023 года стало известно, что основатель компании "Итера" Макаров отказался от российского гражданства и является гражданином Республики Кипр.
https://ria.ru/20240229/grazhdanstvo-1930163941.html
россия
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россия, игорь макаров (экономист), итера, экономика, великобритания, санкции в отношении россии
Россия, Игорь Макаров (экономист), Итера, Экономика, Великобритания, Санкции в отношении России
Британия исключила основателя компании "Итера" из списка санкций

Британия исключила основателя компании "Итера" Игоря Макарова из списка санкций

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкИгорь Макаров
Игорь Макаров - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Игорь Макаров . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Великобритания исключила из списка санкций, подразумевающих заморозку активов и ограничения в управлении имуществом, бизнесмена и основателя российской независимой газовой компании "Итера" Игоря Макарова, следует из заявления британского казначейства.
"Был исключен из перечня и больше не подвергается заморозке активов и санкциям в области услуг по управлению имуществом: Игорь Викторович Макаров", - говорится в заявлении.
Власти Британии включили Макарова в список санкций в сентябре 2022 года.
В июне 2023 года стало известно, что основатель компании "Итера" Макаров отказался от российского гражданства и является гражданином Республики Кипр.
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РоссияИгорь Макаров (экономист)ИтераЭкономикаВеликобританияСанкции в отношении России
 
 
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