https://ria.ru/20240305/ii-1931193587.html

Эксперт заявил о возможном использовании ИИ для вмешательства в выборы

Эксперт заявил о возможном использовании ИИ для вмешательства в выборы - РИА Новости, 05.03.2024

Эксперт заявил о возможном использовании ИИ для вмешательства в выборы

Искусственный интеллект (ИИ) может использоваться внешними акторами для вмешательства в выборы любого государства, подобные технологии в настоящее время... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:59

2024-03-05T12:59

2024-03-05T12:59

технологии

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) может использоваться внешними акторами для вмешательства в выборы любого государства, подобные технологии в настоящее время работают только на благо развитых стран, а не развивающихся, заявила старший научный сотрудник Центра изучения России и Центральной Азии Университета Джавахарлала Неру Рупал Мишра. "Цифровые технологии позволяют создавать такие нарративы, которые не признают никакие географические границы. Технологические достижения облегчили распространение информации. Это может объединять людей, а может сеять рознь. Подобные технологии можно использовать для того, чтобы представлять угрозу в области инфобезопасности, чтобы вмешиваться в различные выборы", - сказала Рупал Мишра на сессии клуба "Валдай" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Она уточнила, что с помощью цифровых технологий можно провоцировать "цветные революции", как это было с "Арабской весной". "При распространении новых технологий, таких как искусственный интеллект, можно вмешиваться в выборы в других странах. Сейчас подобные цифровые технологии используют в основном на благо развитых, а не развивающихся (стран). Многие не имеют доступа к инновациям", - отметила эксперт. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/openai-1930627730.html

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технологии, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024