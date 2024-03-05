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"Ростех" начал поставки в войска комплекса для борьбы с FPV-дронами - РИА Новости, 05.03.2024
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08:07 05.03.2024 (обновлено: 09:23 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/groza-1931135216.html
"Ростех" начал поставки в войска комплекса для борьбы с FPV-дронами
"Ростех" начал поставки в войска комплекса для борьбы с FPV-дронами - РИА Новости, 05.03.2024
"Ростех" начал поставки в войска комплекса для борьбы с FPV-дронами
Госкорпорация "Ростех" разработала и начала поставки в войска комплекса "Гроза" для борьбы с FPV-дронам, сообщили в понедельник РИА Новости в госкорпорации. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:07
2024-03-05T09:23
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
ростех
концерн радиоэлектронные технологии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" разработала и начала поставки в войска комплекса "Гроза" для борьбы с FPV-дронам, сообщили в понедельник РИА Новости в госкорпорации. "Специалисты Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) госкорпорации "Ростех" разработали и запустили в серийное производство комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам. Новое изделие получило название "Гроза.04.К" и предназначено для борьбы с дронами типа FPV (First Person View - "вид от первого лица"). Первая партия уже направлена в войска", - сказали в "Ростехе". В госкорпорации добавили, что разработка новгородского научно-производственного предприятия "Квант" (входит в КРЭТ) прошла все необходимые проверки и испытания, в ходе которых подтвердила свои технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами. Как уточнил генеральный директор НПО "Квант" Андрей Кондрашов, в августе 2023 года перед коллективом предприятия была поставлена задача разработать средство противодействия беспилотникам данного типа. Уже осенью первая партия была поставлена министерству обороны РФ. Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными средствами для подвеса боеприпасов. Беспилотники используют защищенные каналы связи и устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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безопасность, технологии, россия, ростех, концерн радиоэлектронные технологии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Ростех, Концерн Радиоэлектронные технологии, Вооруженные силы РФ
"Ростех" начал поставки в войска комплекса для борьбы с FPV-дронами

"Ростех" начал поставки в войска комплекса "Гроза" для борьбы с FPV-дронами

© Фото : РостехКомплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, созданный специалистами Концерна "Радиоэлектронные технологии" Госкорпорации Ростех
Комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, созданный специалистами Концерна Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Ростех
Комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, созданный специалистами Концерна "Радиоэлектронные технологии" Госкорпорации Ростех
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" разработала и начала поставки в войска комплекса "Гроза" для борьбы с FPV-дронам, сообщили в понедельник РИА Новости в госкорпорации.
"Специалисты Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) госкорпорации "Ростех" разработали и запустили в серийное производство комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам. Новое изделие получило название "Гроза.04.К" и предназначено для борьбы с дронами типа FPV (First Person View - "вид от первого лица"). Первая партия уже направлена в войска", - сказали в "Ростехе".
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В госкорпорации добавили, что разработка новгородского научно-производственного предприятия "Квант" (входит в КРЭТ) прошла все необходимые проверки и испытания, в ходе которых подтвердила свои технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами.
Как уточнил генеральный директор НПО "Квант" Андрей Кондрашов, в августе 2023 года перед коллективом предприятия была поставлена задача разработать средство противодействия беспилотникам данного типа. Уже осенью первая партия была поставлена министерству обороны РФ.
Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными средствами для подвеса боеприпасов. Беспилотники используют защищенные каналы связи и устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияРостехКонцерн Радиоэлектронные технологииВооруженные силы РФ
 
 
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