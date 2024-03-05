https://ria.ru/20240305/groza-1931135216.html

"Ростех" начал поставки в войска комплекса для борьбы с FPV-дронами

"Ростех" начал поставки в войска комплекса для борьбы с FPV-дронами - РИА Новости, 05.03.2024

"Ростех" начал поставки в войска комплекса для борьбы с FPV-дронами

Госкорпорация "Ростех" разработала и начала поставки в войска комплекса "Гроза" для борьбы с FPV-дронам, сообщили в понедельник РИА Новости в госкорпорации. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T08:07

2024-03-05T08:07

2024-03-05T09:23

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

ростех

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" разработала и начала поставки в войска комплекса "Гроза" для борьбы с FPV-дронам, сообщили в понедельник РИА Новости в госкорпорации. "Специалисты Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) госкорпорации "Ростех" разработали и запустили в серийное производство комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам. Новое изделие получило название "Гроза.04.К" и предназначено для борьбы с дронами типа FPV (First Person View - "вид от первого лица"). Первая партия уже направлена в войска", - сказали в "Ростехе". В госкорпорации добавили, что разработка новгородского научно-производственного предприятия "Квант" (входит в КРЭТ) прошла все необходимые проверки и испытания, в ходе которых подтвердила свои технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами. Как уточнил генеральный директор НПО "Квант" Андрей Кондрашов, в августе 2023 года перед коллективом предприятия была поставлена задача разработать средство противодействия беспилотникам данного типа. Уже осенью первая партия была поставлена министерству обороны РФ. Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными средствами для подвеса боеприпасов. Беспилотники используют защищенные каналы связи и устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, россия, ростех, концерн радиоэлектронные технологии, вооруженные силы рф