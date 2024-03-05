https://ria.ru/20240305/granitsa-1931230832.html
СМИ: Украина выделила средства на укрепление границы в Сумской области
СМИ: Украина выделила средства на укрепление границы в Сумской области - РИА Новости, 05.03.2024
СМИ: Украина выделила средства на укрепление границы в Сумской области
Правительство Украины выделило 1,82 миллиарда гривен (более 52 миллионов долларов) для строительства фортификационных сооружений в Сумской области на... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:09
2024-03-05T15:09
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство Украины выделило 1,82 миллиарда гривен (более 52 миллионов долларов) для строительства фортификационных сооружений в Сумской области на северо-востоке страны, что в 20 раз превышает весь прошлогодний объем средств, выделенных на укрепление границы, сообщает во вторник парламентская газета "Голос Украины". "На строительство укреплений в Сумской области выделены рекордные средства. Департамент капитального строительства областной военной администрации подписал контракты с исполнителями работ на общую сумму около 2 миллиардов гривен (более 52 миллионов долларов)", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что в 2023 году правительство выделило Сумской области на обустройство фортификационных сооружений 108 миллионов гривен, в этом году речь идет о 1,86 миллиарда гривен, что в 20 раз больше чем в прошлом году. Как сообщал накануне премьер Украины Денис Шмыгаль, власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область, голос украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Голос Украины, Вооруженные силы Украины
СМИ: Украина выделила средства на укрепление границы в Сумской области
"Голос Украины": на укрепление границы под Сумами выделили 52 миллиона долларов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство Украины выделило 1,82 миллиарда гривен (более 52 миллионов долларов) для строительства фортификационных сооружений в Сумской области на северо-востоке страны, что в 20 раз превышает весь прошлогодний объем средств, выделенных на укрепление границы, сообщает во вторник парламентская газета "Голос Украины".
"На строительство укреплений в Сумской области выделены рекордные средства. Департамент капитального строительства областной военной администрации подписал контракты с исполнителями работ на общую сумму около 2 миллиардов гривен (более 52 миллионов долларов)", - говорится в сообщении газеты.
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Отмечается, что в 2023 году правительство выделило Сумской области на обустройство фортификационных сооружений 108 миллионов гривен, в этом году речь идет о 1,86 миллиарда гривен, что в 20 раз больше чем в прошлом году.
Как сообщал накануне премьер Украины Денис Шмыгаль
, власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов).
Ранее в Пентагоне
заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева
более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США
, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский
признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
Украинские военные заявили, что не подготовились к сдерживанию России