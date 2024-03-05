https://ria.ru/20240305/granata-1931267552.html

СМИ: украинский военный подорвался на американской гранате под Киевом

СМИ: украинский военный подорвался на американской гранате под Киевом - РИА Новости, 05.03.2024

СМИ: украинский военный подорвался на американской гранате под Киевом

Солдат национальной гвардии Украины подорвался на гранате американского производства М-67 в городе Ирпень Киевской области, сообщает в Telegram-канале издание... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:58

2024-03-05T16:58

2024-03-05T16:58

в мире

украина

киевская область

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Солдат национальной гвардии Украины подорвался на гранате американского производства М-67 в городе Ирпень Киевской области, сообщает в Telegram-канале издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "В Ирпене военнослужащий подорвался на гранате. Происшествие случилось 2 марта. Местный житель, солдат национальной гвардии Украины был обнаружен в арендованной квартире. Соседи услышали звук взрыва, вызвали полицию... Предварительно, он подорвался на гранате американского производства М-67", - говорится в сообщении. По данным источника, в квартире также были найдены четыре гранаты, две дымовые шашки и 867 патронов различных калибров. Возбуждено уголовное дело по статье "неаккуратное обращение с боеприпасами" с отметкой "несчастный случай".

https://ria.ru/20240228/ukraina-1930079272.html

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