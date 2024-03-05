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СМИ: украинский военный подорвался на американской гранате под Киевом
СМИ: украинский военный подорвался на американской гранате под Киевом - РИА Новости, 05.03.2024
СМИ: украинский военный подорвался на американской гранате под Киевом
Солдат национальной гвардии Украины подорвался на гранате американского производства М-67 в городе Ирпень Киевской области, сообщает в Telegram-канале издание... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:58
2024-03-05T16:58
2024-03-05T16:58
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Солдат национальной гвардии Украины подорвался на гранате американского производства М-67 в городе Ирпень Киевской области, сообщает в Telegram-канале издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "В Ирпене военнослужащий подорвался на гранате. Происшествие случилось 2 марта. Местный житель, солдат национальной гвардии Украины был обнаружен в арендованной квартире. Соседи услышали звук взрыва, вызвали полицию... Предварительно, он подорвался на гранате американского производства М-67", - говорится в сообщении. По данным источника, в квартире также были найдены четыре гранаты, две дымовые шашки и 867 патронов различных калибров. Возбуждено уголовное дело по статье "неаккуратное обращение с боеприпасами" с отметкой "несчастный случай".
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В мире, Украина, Киевская область
СМИ: украинский военный подорвался на американской гранате под Киевом
"Страна": под Киевом украинский военный подорвался на гранате производства США
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости.
Солдат национальной гвардии Украины подорвался на гранате американского производства М-67 в городе Ирпень Киевской области, сообщает в Telegram-канале
издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"В Ирпене военнослужащий подорвался на гранате. Происшествие случилось 2 марта. Местный житель, солдат национальной гвардии Украины был обнаружен в арендованной квартире. Соседи услышали звук взрыва, вызвали полицию... Предварительно, он подорвался на гранате американского производства М-67", - говорится в сообщении.
По данным источника, в квартире также были найдены четыре гранаты, две дымовые шашки и 867 патронов различных калибров. Возбуждено уголовное дело по статье "неаккуратное обращение с боеприпасами" с отметкой "несчастный случай".
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