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В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва молодым сотрудникам ВПК - РИА Новости, 05.03.2024
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10:58 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/gosduma-1931156593.html
В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва молодым сотрудникам ВПК
В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва молодым сотрудникам ВПК - РИА Новости, 05.03.2024
В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва молодым сотрудникам ВПК
Главы комитетов ГД по труду, регполитике и спорту Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев (все ЛДПР), а также депутаты фракции ЛДПР и сенатор Елена... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:58
2024-03-05T10:58
общество
ярослав нилов
дмитрий свищев
госдума рф
лдпр
алексей диденко (политик)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главы комитетов ГД по труду, регполитике и спорту Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев (все ЛДПР), а также депутаты фракции ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Думу законопроект об отсрочке от призыва на пять лет молодым специалистам, работающим в ряде направлений сферы ВПК. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 24 Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" и предоставить отсрочку от призыва на военную службу на пять лет молодым специалистам, поступившим на работу на условиях полного рабочего дня в основные производственные подразделения предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии на должности инженерно-технических работников, выполняющие работы, непосредственно связанные с разработкой, производством и сборкой боеприпасов и их компонентов", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту. В последнее время частично решить проблему привлечения персонала на предприятия помогло увеличение заработной платы работников до среднеотраслевого уровня по региону и расширение предоставляемого им социального пакета, вместе с тем, эти преференции позволили лишь частично решить вопрос привлечения работников в организации ВПК, отмечают авторы законопроекта. Одной из мер обеспечения отрасли молодыми кадрами могла бы послужить возможность предоставления выпускникам организаций среднего профессионального и высшего образования, поступившим на работу на предприятия ВПК, права на отсрочку от призыва на военную службу, отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240118/otsrochka-1922112679.html
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общество, ярослав нилов, дмитрий свищев, госдума рф, лдпр, алексей диденко (политик)
Общество, Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, ЛДПР, Алексей Диденко (политик)
В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва молодым сотрудникам ВПК

ЛДПР внесла проект об отсрочке от призыва на пять лет молодым сотрудникам ВПК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главы комитетов ГД по труду, регполитике и спорту Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев (все ЛДПР), а также депутаты фракции ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Думу законопроект об отсрочке от призыва на пять лет молодым специалистам, работающим в ряде направлений сферы ВПК.
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"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 24 Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" и предоставить отсрочку от призыва на военную службу на пять лет молодым специалистам, поступившим на работу на условиях полного рабочего дня в основные производственные подразделения предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии на должности инженерно-технических работников, выполняющие работы, непосредственно связанные с разработкой, производством и сборкой боеприпасов и их компонентов", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту.
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В последнее время частично решить проблему привлечения персонала на предприятия помогло увеличение заработной платы работников до среднеотраслевого уровня по региону и расширение предоставляемого им социального пакета, вместе с тем, эти преференции позволили лишь частично решить вопрос привлечения работников в организации ВПК, отмечают авторы законопроекта.
Одной из мер обеспечения отрасли молодыми кадрами могла бы послужить возможность предоставления выпускникам организаций среднего профессионального и высшего образования, поступившим на работу на предприятия ВПК, права на отсрочку от призыва на военную службу, отмечается в пояснительной записке.
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ОбществоЯрослав НиловДмитрий СвищевГосдума РФЛДПРАлексей Диденко (политик)
 
 
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