На портале "Госуслуги" начался прием заявлений для голосования на дому
Минцифры: на "Госуслугах" начался прием заявлений для голосования на дому
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. На портале "Госуслуги" стартовал прием заявлений для голосования на выборах президента РФ на дому - такая возможность доступна для тех, кто не может посетить избирательный участок по уважительной причине, сообщили в Минцифры.
"Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими. Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах" до 11 марта 23.59 по московскому времени", - сказано в сообщении.
Решение о возможности голосования на дому будет принимать избирательная комиссия после рассмотрения заявки. Если оно будет положительным, представители избирательной комиссии свяжутся, согласуют удобное время и в дни голосования посетят с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.
Минцифры также напомнили, что есть другие варианты голосования на выборах. Например, с помощью сервиса "Мобильный избиратель", который позволит выбрать подходящий участок не по месту прописки. А также онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах и на mos.ru в Москве. Заявления на ДЭГ уже подали более 3,7 миллиона россиян.
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