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На портале "Госуслуги" начался прием заявлений для голосования на дому - РИА Новости, 05.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:42 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/golosovanie-1931262946.html
На портале "Госуслуги" начался прием заявлений для голосования на дому
На портале "Госуслуги" начался прием заявлений для голосования на дому - РИА Новости, 05.03.2024
На портале "Госуслуги" начался прием заявлений для голосования на дому
На портале "Госуслуги" стартовал прием заявлений для голосования на выборах президента РФ на дому - такая возможность доступна для тех, кто не может посетить... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:42
2024-03-05T16:42
выборы президента россии — 2024
политика
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москва
совет федерации рф
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. На портале "Госуслуги" стартовал прием заявлений для голосования на выборах президента РФ на дому - такая возможность доступна для тех, кто не может посетить избирательный участок по уважительной причине, сообщили в Минцифры. "Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими. Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах" до 11 марта 23.59 по московскому времени", - сказано в сообщении. Решение о возможности голосования на дому будет принимать избирательная комиссия после рассмотрения заявки. Если оно будет положительным, представители избирательной комиссии свяжутся, согласуют удобное время и в дни голосования посетят с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Минцифры также напомнили, что есть другие варианты голосования на выборах. Например, с помощью сервиса "Мобильный избиратель", который позволит выбрать подходящий участок не по месту прописки. А также онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах и на mos.ru в Москве. Заявления на ДЭГ уже подали более 3,7 миллиона россиян. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, москва, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин
На портале "Госуслуги" начался прием заявлений для голосования на дому

Минцифры: на "Госуслугах" начался прием заявлений для голосования на дому

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. На портале "Госуслуги" стартовал прием заявлений для голосования на выборах президента РФ на дому - такая возможность доступна для тех, кто не может посетить избирательный участок по уважительной причине, сообщили в Минцифры.
"Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими. Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах" до 11 марта 23.59 по московскому времени", - сказано в сообщении.
Решение о возможности голосования на дому будет принимать избирательная комиссия после рассмотрения заявки. Если оно будет положительным, представители избирательной комиссии свяжутся, согласуют удобное время и в дни голосования посетят с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.
Минцифры также напомнили, что есть другие варианты голосования на выборах. Например, с помощью сервиса "Мобильный избиратель", который позволит выбрать подходящий участок не по месту прописки. А также онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах и на mos.ru в Москве. Заявления на ДЭГ уже подали более 3,7 миллиона россиян.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМоскваСовет Федерации РФЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковВладимир Путин
 
 
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