https://ria.ru/20240305/golosovanie-1931262946.html

На портале "Госуслуги" начался прием заявлений для голосования на дому

На портале "Госуслуги" начался прием заявлений для голосования на дому - РИА Новости, 05.03.2024

На портале "Госуслуги" начался прием заявлений для голосования на дому

На портале "Госуслуги" стартовал прием заявлений для голосования на выборах президента РФ на дому - такая возможность доступна для тех, кто не может посетить... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:42

2024-03-05T16:42

2024-03-05T16:42

выборы президента россии — 2024

политика

россия

москва

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. На портале "Госуслуги" стартовал прием заявлений для голосования на выборах президента РФ на дому - такая возможность доступна для тех, кто не может посетить избирательный участок по уважительной причине, сообщили в Минцифры. "Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими. Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах" до 11 марта 23.59 по московскому времени", - сказано в сообщении. Решение о возможности голосования на дому будет принимать избирательная комиссия после рассмотрения заявки. Если оно будет положительным, представители избирательной комиссии свяжутся, согласуют удобное время и в дни голосования посетят с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Минцифры также напомнили, что есть другие варианты голосования на выборах. Например, с помощью сервиса "Мобильный избиратель", который позволит выбрать подходящий участок не по месту прописки. А также онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах и на mos.ru в Москве. Заявления на ДЭГ уже подали более 3,7 миллиона россиян. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, москва, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин