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В алжирском Оране началось голосование на выборах президента России

В алжирском Оране началось голосование на выборах президента России - РИА Новости, 05.03.2024

В алжирском Оране началось голосование на выборах президента России

Досрочное голосование на выборах президента РФ проходит в алжирском Оране, сообщило посольство России в Алжире. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:42

2024-03-05T14:42

2024-03-05T16:37

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совет федерации рф

выборы президента россии — 2024

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ТУНИС, 5 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ проходит в алжирском Оране, сообщило посольство России в Алжире. Пункт для досрочного голосования в Оране, расположенном на западе Алжира, открылся в 8 утра. Место голосования — гостиница Oran Bay. "Ждём вас до 20:00! При себе обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за рубежом", — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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в мире, россия, алжир (провинция), совет федерации рф