https://ria.ru/20240305/germaniya-1931259686.html

Германия давно является стороной конфликта на Украине, считает эксперт

Германия давно является стороной конфликта на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 05.03.2024

Германия давно является стороной конфликта на Украине, считает эксперт

Германия по многим признакам давно является участницей конфликта на Украине, хотя официальный Берлин, согласно своим же заявлениям, не намерен перешагивать... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:34

2024-03-05T16:34

2024-03-05T19:33

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украина

германия

берлин (город)

дмитрий песков

маргарита симоньян

олаф шольц

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Германия по многим признакам давно является участницей конфликта на Украине, хотя официальный Берлин, согласно своим же заявлениям, не намерен перешагивать "красные линии", такое мнение выразил в беседе с РИА Новости немецкий эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны."Германия уже сейчас является стороной конфликта независимо от каких-либо формально-юридических критериев, которые еще и сомнительны. К тому же необходимо было бы проверить, не является ли она ей уже сейчас с точки зрения таких критериев. Можно было бы задаться также вопросом, не виновны ли те четыре офицера, о которых шла речь в утечке, в планировании наступательной войны", - заявил Браун.По словам эксперта, такой взгляд на вещи не чужд, к примеру, научной службе бундестага, по оценке которой подготовка украинских солдат является активным вмешательством в конфликт на Украине. "Когда на авиабазе в Рамштайне на территории Германии планируются войны, на германской земле обучаются солдаты с Украины и когда мы причастны к поставкам оружия на сумму более 50 миллиардов евро для войны такого масштаба, то это участие в этой войне", - подчеркнул собеседник агентства.При этом он не исключил появление мирной инициативы, исходящей от официального Берлина в той или иной перспективе. Однако в настоящее время, отметил эксперт, он не видит подобных тенденций. "Сожалею, что я вынужден говорить это, будучи немцем. Но, на мой взгляд, мирные инициативы, скорее всего, будут исходить от глобального Юга", - добавил он.Райнер Браун - ветеран немецкого мирного движения, специализирующийся на критике ядерного оружия, и экс-сопредседатель Международного бюро мира (International Peacebureau). Браун является одним из инициатором открытого письма Шольцу, который подписали свыше 200 однопартийцев канцлера Германии. Авторы послания призвали Берлин и Париж поддержать мирную инициативу по Украине совместно с посредниками в лице Бразилии, Китая, Индии и Индонезии.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://ria.ru/20240305/utechka-1931216879.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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германия

берлин (город)

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в мире, украина, германия, берлин (город), дмитрий песков, маргарита симоньян, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост