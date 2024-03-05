https://ria.ru/20240305/germaniya-1931185451.html
Писториус подписал указ о проверке участников разговора про Крымский мост
Писториус подписал указ о проверке участников разговора про Крымский мост - РИА Новости, 05.03.2024
Писториус подписал указ о проверке участников разговора про Крымский мост
Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что подписал во вторник утром указ о дисциплинарной доследственной проверке участников разговора высокопоставленных РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:30
2024-03-05T12:30
2024-03-05T13:38
специальная военная операция на украине
германия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
борис писториус
минобороны германии
бундесвер германии
украина
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что подписал во вторник утром указ о дисциплинарной доследственной проверке участников разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus.Во вторник министр обороны ФРГ провел пресс-конференцию, посвященную первым итогам проверки, запущенной в связи с утечкой разговора военных."Сегодня утром я подписал (указ о - ред.) дисциплинарной доследственной проверке в отношении участников конференции", - заявил Писториус.Он подчеркнул, что проверка будет проведена в отношении всех участников разговора, включая инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца."Но еще раз: в настоящее время в повестке нет персональных последствий", - сказал Писториус, добавив, что если не выяснится чего-то худшего, то он не позволит своим "лучшим офицерам" стать жертвами российских "игр".Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь ранее заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866865362_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e786fb86fc12be95fe79066b640c39fc.jpg
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
2024-03-05T12:30
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PT16M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, борис писториус, минобороны германии, бундесвер германии, украина
Специальная военная операция на Украине, Германия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире, Борис Писториус, Минобороны Германии, Бундесвер Германии, Украина
Писториус подписал указ о проверке участников разговора про Крымский мост
Минобороны Германии начало проверку после утечки разговора про Крымский мост
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что подписал во вторник утром указ о дисциплинарной доследственной проверке участников разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus.
Во вторник министр обороны ФРГ провел пресс-конференцию, посвященную первым итогам проверки, запущенной в связи с утечкой разговора военных.
"Сегодня утром я подписал (указ о - ред.) дисциплинарной доследственной проверке в отношении участников конференции", - заявил Писториус.
Он подчеркнул, что проверка будет проведена в отношении всех участников разговора, включая инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца.
"Но еще раз: в настоящее время в повестке нет персональных последствий", - сказал Писториус, добавив, что если не выяснится чего-то худшего, то он не позволит своим "лучшим офицерам" стать жертвами российских "игр".
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину
ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь ранее заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц
сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
Шольц попал под "быка": Германия в ужасе от работы русской разведки