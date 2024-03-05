https://ria.ru/20240305/germaniya-1931185451.html

Писториус подписал указ о проверке участников разговора про Крымский мост

Писториус подписал указ о проверке участников разговора про Крымский мост - РИА Новости, 05.03.2024

Писториус подписал указ о проверке участников разговора про Крымский мост

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что подписал во вторник утром указ о дисциплинарной доследственной проверке участников разговора высокопоставленных РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:30

2024-03-05T12:30

2024-03-05T13:38

специальная военная операция на украине

германия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

в мире

борис писториус

минобороны германии

бундесвер германии

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866865362_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6a76487f7a2262aacc0bea3768eb05a.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что подписал во вторник утром указ о дисциплинарной доследственной проверке участников разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus.Во вторник министр обороны ФРГ провел пресс-конференцию, посвященную первым итогам проверки, запущенной в связи с утечкой разговора военных."Сегодня утром я подписал (указ о - ред.) дисциплинарной доследственной проверке в отношении участников конференции", - заявил Писториус.Он подчеркнул, что проверка будет проведена в отношении всех участников разговора, включая инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца."Но еще раз: в настоящее время в повестке нет персональных последствий", - сказал Писториус, добавив, что если не выяснится чего-то худшего, то он не позволит своим "лучшим офицерам" стать жертвами российских "игр".Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь ранее заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-05T12:30 true PT16M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, борис писториус, минобороны германии, бундесвер германии, украина