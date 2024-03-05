https://ria.ru/20240305/germaniya-1931166529.html

СМИ: контрразведка ФРГ остро нуждается в "капитальном ремонте" после утечки

СМИ: контрразведка ФРГ остро нуждается в "капитальном ремонте" после утечки - РИА Новости, 05.03.2024

СМИ: контрразведка ФРГ остро нуждается в "капитальном ремонте" после утечки

Контрразведывательная система Германии остро нуждается в "капитальном ремонте", пишет европейская газета Politico, комментируя недавнюю утечку записи разговора... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:38

2024-03-05T11:38

2024-03-05T11:38

в мире

германия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Контрразведывательная система Германии остро нуждается в "капитальном ремонте", пишет европейская газета Politico, комментируя недавнюю утечку записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту. "Германия протекает как решето, и ее контрразведывательная защита остро нуждается в капитальном ремонте", - пишет издание. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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в мире, германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост