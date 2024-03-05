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В Германии задержали женщину, забаррикадировавшуюся в больнице - РИА Новости, 05.03.2024
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11:24 05.03.2024 (обновлено: 11:26 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931164985.html
В Германии задержали женщину, забаррикадировавшуюся в больнице
В Германии задержали женщину, забаррикадировавшуюся в больнице - РИА Новости, 05.03.2024
В Германии задержали женщину, забаррикадировавшуюся в больнице
Забаррикадировавшаяся в больнице немецкого города Ахена 65-летняя женщина получила серьезные ранения при задержании, сообщила полиция. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:24
2024-03-05T11:26
в мире
германия
ахен
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Забаррикадировавшаяся в больнице немецкого города Ахена 65-летняя женщина получила серьезные ранения при задержании, сообщила полиция. В понедельник вечером стало известно о масштабной полицейской операции в больнице Луизен в Ахене в связи с забаррикадировавшейся в здании вооруженной женщины. "Полиция завершила экстренным вмешательством многочасовую масштабную операцию в больнице Луизен в Ахене и временно взяла под стражу 65-летнюю женщину из (города - ред.) Эшвайлер", - говорится в опубликованном ночью заявлении полиции. "В результате выстрелов (полицейских - ред.) женщина получила серьезные ранения. Спасатели незамедлительно оказали ей помощь", - добавлено в заявлении. Согласно данным полиции, женщина забаррикадировалась в одной из палат, откуда выбросила зажженный пиротехнический предмет. Позднее она сама вышла из палаты и направилась в сторону оперативников "с подозрительным предметом в руке" и, возможно, поясом со взрывчаткой. В ответ на это оперативники открыли огонь и задержали раненую женщину. Теперь ей грозит обвинение в покушении на убийство.
https://ria.ru/20240305/shpion-1931134180.html
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в мире, германия, ахен
В мире, Германия, Ахен
В Германии задержали женщину, забаррикадировавшуюся в больнице

Полиция ранила при задержании женщину, забаррикадировавшуюся в больнице в Ахене

© AP Photo / Markus SchreiberСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Забаррикадировавшаяся в больнице немецкого города Ахена 65-летняя женщина получила серьезные ранения при задержании, сообщила полиция.
В понедельник вечером стало известно о масштабной полицейской операции в больнице Луизен в Ахене в связи с забаррикадировавшейся в здании вооруженной женщины.
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"Полиция завершила экстренным вмешательством многочасовую масштабную операцию в больнице Луизен в Ахене и временно взяла под стражу 65-летнюю женщину из (города - ред.) Эшвайлер", - говорится в опубликованном ночью заявлении полиции.
"В результате выстрелов (полицейских - ред.) женщина получила серьезные ранения. Спасатели незамедлительно оказали ей помощь", - добавлено в заявлении.
Согласно данным полиции, женщина забаррикадировалась в одной из палат, откуда выбросила зажженный пиротехнический предмет. Позднее она сама вышла из палаты и направилась в сторону оперативников "с подозрительным предметом в руке" и, возможно, поясом со взрывчаткой. В ответ на это оперативники открыли огонь и задержали раненую женщину. Теперь ей грозит обвинение в покушении на убийство.
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