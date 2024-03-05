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В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов - РИА Новости, 05.03.2024
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12:26 05.03.2024 (обновлено: 12:27 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/gd-1931183579.html
В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов
В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов - РИА Новости, 05.03.2024
В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов
Сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев ("Единая Россия") внесли в Госдуму законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:26
2024-03-05T12:27
экономика
россия
андрей кутепов
владимир гутенев
единая россия
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев ("Единая Россия") внесли в Госдуму законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов), следует из базы данных нижней палаты парламента. Разработчики обращают внимание на отсутствие унифицированного правового регулирования деятельности маркетплейсов, что "порождает у маркетплейсов, имеющих значительное положение на рынке", неограниченную возможность одностороннего изменения условий работы, в том числе в худшую для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов сторону. Законопроект устанавливает требования к договорам, заключаемых владельцами маркетплейсов с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов. При этом предусмотрено обязательное размещение текста договора в действующей и предыдущих редакциях на сайте владельца маркетплейса в интернете. А требования к порядку осуществления деятельности владельцев маркетплейсов разделены на две группы в зависимости от его "экономического положения". Для первой группы - универсальные требования, единые для всех агрегаторов, в том числе о проверке продавцов и владельцев пункта выдачи заказов, о доведении соответствующих сведений до покупателей, об обеспечении соразмерности санкций выявленным нарушениям. Во вторую группу включены специальные требования, распространяемые на участников рынка, на которых приходится более 20% общего объема сделок с использованием маркетплейсов за предшествующий год (в стоимостном выражении). Они в том числе касаются запрета включения в договор условий о запрете заключать договоры с владельцами других маркетплейсов, о ценовом паритете, о навязывании невыгодных условий поставщикам и владельцам пунктов выдачи заказов. Также владельцы маркетплейсов, занимающих значимое положение на рынке, должны будут уведомлять об изменении договора, ухудшающем положение продавцов или владельцев пункта выдачи заказов, за 30 дней до их вступления в силу, и размещать на своем сайте "торгово-сбытовую (коммерческую) политику", содержащую информацию о стоимости оказываемых ими услуг, основания предоставления скидок и их размер. С учетом специфики сферы электронной торговли законопроектом также предлагается разграничить посредническую деятельность агрегаторов информации о товарах и торговых сетей. Одновременно определяется правовой статус продавцов и владельцев пункта выдачи заказов, круг их прав и обязанностей, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наделяется полномочиями рассматривать дела о нарушении вводимых правил и требований. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240205/marketpleysy-1925397991.html
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экономика, россия, андрей кутепов, владимир гутенев, единая россия, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Андрей Кутепов, Владимир Гутенев, Единая Россия, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов

ГД: депутат и сенатор внесли проект о регулировании деятельности маркетплейсов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев ("Единая Россия") внесли в Госдуму законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов), следует из базы данных нижней палаты парламента.
Разработчики обращают внимание на отсутствие унифицированного правового регулирования деятельности маркетплейсов, что "порождает у маркетплейсов, имеющих значительное положение на рынке", неограниченную возможность одностороннего изменения условий работы, в том числе в худшую для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов сторону. Законопроект устанавливает требования к договорам, заключаемых владельцами маркетплейсов с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов.
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При этом предусмотрено обязательное размещение текста договора в действующей и предыдущих редакциях на сайте владельца маркетплейса в интернете. А требования к порядку осуществления деятельности владельцев маркетплейсов разделены на две группы в зависимости от его "экономического положения". Для первой группы - универсальные требования, единые для всех агрегаторов, в том числе о проверке продавцов и владельцев пункта выдачи заказов, о доведении соответствующих сведений до покупателей, об обеспечении соразмерности санкций выявленным нарушениям.
Во вторую группу включены специальные требования, распространяемые на участников рынка, на которых приходится более 20% общего объема сделок с использованием маркетплейсов за предшествующий год (в стоимостном выражении). Они в том числе касаются запрета включения в договор условий о запрете заключать договоры с владельцами других маркетплейсов, о ценовом паритете, о навязывании невыгодных условий поставщикам и владельцам пунктов выдачи заказов.
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Также владельцы маркетплейсов, занимающих значимое положение на рынке, должны будут уведомлять об изменении договора, ухудшающем положение продавцов или владельцев пункта выдачи заказов, за 30 дней до их вступления в силу, и размещать на своем сайте "торгово-сбытовую (коммерческую) политику", содержащую информацию о стоимости оказываемых ими услуг, основания предоставления скидок и их размер.
С учетом специфики сферы электронной торговли законопроектом также предлагается разграничить посредническую деятельность агрегаторов информации о товарах и торговых сетей. Одновременно определяется правовой статус продавцов и владельцев пункта выдачи заказов, круг их прав и обязанностей, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наделяется полномочиями рассматривать дела о нарушении вводимых правил и требований. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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ЭкономикаРоссияАндрей КутеповВладимир ГутеневЕдиная РоссияГосдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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