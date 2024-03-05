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В Госдуме обсудят запрет выплачивать иноагентам авторские вознаграждения

В Госдуме обсудят запрет выплачивать иноагентам авторские вознаграждения - РИА Новости, 05.03.2024

В Госдуме обсудят запрет выплачивать иноагентам авторские вознаграждения

Предложение запретить выплачивать иноагентам вознаграждение по авторским и смежным правам обсудят в Госдуме после завершения работы депутатов в регионах - на... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:45

2024-03-05T10:45

2024-03-05T11:16

госдума рф

василий пискарев

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Предложение запретить выплачивать иноагентам вознаграждение по авторским и смежным правам обсудят в Госдуме после завершения работы депутатов в регионах - на следующей неделе, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение иноагентам по авторским и смежным правам, включая артистов, музыкантов и писателей. Согласно графику работы Госдумы текущая региональная неделя продлится до 11 марта."После завершения региональной недели обсудим данную инициативу с коллегами из других профильных комитетов. Считаю ее правильной", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Депутат сообщил, что работа по корректировке законодательства с целью защиты суверенитета и безопасности России продолжится, это - поручение президента РФ Владимира Путина, озвученное им в послании Федеральному Собранию, обсуждаются и другие поправки."Сбежавшие за границу "звезды" продолжают получать в нашей стране немалые деньги за свои авторские права, которые затем тратят на финансирование ВСУ и откровенно антироссийскую деятельность. Разве это допустимо? Может, повторюсь, но все же скажу: у каждого из них был выбор - поддержать свою страну, армию, народ или трусливо сбежать. Они выбрали путь предательства", - подчеркнул Пискарев.

https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html

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госдума рф, василий пискарев, вячеслав володин, россия, общество