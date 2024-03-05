Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обсудят запрет выплачивать иноагентам авторские вознаграждения - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 05.03.2024 (обновлено: 11:16 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/gd-1931153902.html
В Госдуме обсудят запрет выплачивать иноагентам авторские вознаграждения
В Госдуме обсудят запрет выплачивать иноагентам авторские вознаграждения - РИА Новости, 05.03.2024
В Госдуме обсудят запрет выплачивать иноагентам авторские вознаграждения
Предложение запретить выплачивать иноагентам вознаграждение по авторским и смежным правам обсудят в Госдуме после завершения работы депутатов в регионах - на... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:45
2024-03-05T11:16
госдума рф
василий пискарев
вячеслав володин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_331:689:2747:2048_1920x0_80_0_0_1e25dd4c1d67d77bc24b75a8f8f924cd.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Предложение запретить выплачивать иноагентам вознаграждение по авторским и смежным правам обсудят в Госдуме после завершения работы депутатов в регионах - на следующей неделе, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение иноагентам по авторским и смежным правам, включая артистов, музыкантов и писателей. Согласно графику работы Госдумы текущая региональная неделя продлится до 11 марта."После завершения региональной недели обсудим данную инициативу с коллегами из других профильных комитетов. Считаю ее правильной", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Депутат сообщил, что работа по корректировке законодательства с целью защиты суверенитета и безопасности России продолжится, это - поручение президента РФ Владимира Путина, озвученное им в послании Федеральному Собранию, обсуждаются и другие поправки."Сбежавшие за границу "звезды" продолжают получать в нашей стране немалые деньги за свои авторские права, которые затем тратят на финансирование ВСУ и откровенно антироссийскую деятельность. Разве это допустимо? Может, повторюсь, но все же скажу: у каждого из них был выбор - поддержать свою страну, армию, народ или трусливо сбежать. Они выбрали путь предательства", - подчеркнул Пискарев.
https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_499:579:2457:2048_1920x0_80_0_0_4aac2d8b5eac11be4053b6e81bbcd994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, василий пискарев, вячеслав володин, россия, общество
Госдума РФ, Василий Пискарев, Вячеслав Володин, Россия, Общество
В Госдуме обсудят запрет выплачивать иноагентам авторские вознаграждения

Пискарев: ГД обсудит запрет выплачивать иноагентам авторские вознаграждения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Предложение запретить выплачивать иноагентам вознаграждение по авторским и смежным правам обсудят в Госдуме после завершения работы депутатов в регионах - на следующей неделе, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение иноагентам по авторским и смежным правам, включая артистов, музыкантов и писателей. Согласно графику работы Госдумы текущая региональная неделя продлится до 11 марта.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента
27 февраля, 13:36
"После завершения региональной недели обсудим данную инициативу с коллегами из других профильных комитетов. Считаю ее правильной", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Депутат сообщил, что работа по корректировке законодательства с целью защиты суверенитета и безопасности России продолжится, это - поручение президента РФ Владимира Путина, озвученное им в послании Федеральному Собранию, обсуждаются и другие поправки.
"Сбежавшие за границу "звезды" продолжают получать в нашей стране немалые деньги за свои авторские права, которые затем тратят на финансирование ВСУ и откровенно антироссийскую деятельность. Разве это допустимо? Может, повторюсь, но все же скажу: у каждого из них был выбор - поддержать свою страну, армию, народ или трусливо сбежать. Они выбрали путь предательства", - подчеркнул Пискарев.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
У предателей будут конфисковывать имущество и не только
15 февраля, 08:00
 
Госдума РФВасилий ПискаревВячеслав ВолодинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала