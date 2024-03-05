https://ria.ru/20240305/gaiti-1931119200.html

Россияне в Гаити пока не обращались к посольству, заявили в дипведомстве

Россияне в Гаити пока не обращались к посольству, заявили в дипведомстве - РИА Новости, 05.03.2024

Россияне в Гаити пока не обращались к посольству, заявили в дипведомстве

Россияне, находящиеся в Гаити, пока не обращались за помощью к российскому дипведомству, но посольство РФ готово оказывать содействие при необходимости,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T01:15

2024-03-05T01:15

2024-03-05T01:15

в мире

гаити

россия

ариэль анри

жовенель моиз

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МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Россияне, находящиеся в Гаити, пока не обращались за помощью к российскому дипведомству, но посольство РФ готово оказывать содействие при необходимости, рассказали РИА Новости в посольстве в Венесуэле, Гаити и Доминиканской республике. В посольстве РФ отметили, что российским гражданам, проживающим или находящимся в Гаити, следует принимать разумные меры предосторожности на фоне беспорядков в столице страны Порт-о-Пренсе. "Внимательно следим за развитием ситуации в Гаити. Официальных обращений за помощью, в том числе с выездом из республики, со стороны граждан России в посольство не поступало. В случае необходимости готовы оказать содействие нашим гражданам", - рассказала пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась в четверг, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" страну. Вооруженные люди напали на крупнейшую в стране национальную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили на свободу тысячи заключенных. По словам Ивановой, россиянам, находящимся или проживающим в Гаити, рекомендуется проявлять бдительность, соблюдать разумные меры предосторожности и воздерживаться от посещения потенциально опасных в связи со сложившейся в стране обстановкой мест. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240304/gaiti-1930904907.html

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венесуэла

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в мире, гаити, россия, ариэль анри, жовенель моиз, венесуэла