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В Гаити вооруженные люди пытались захватить главный международный аэропорт - РИА Новости, 05.03.2024
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01:07 05.03.2024 (обновлено: 01:26 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/gaiti-1931119073.html
В Гаити вооруженные люди пытались захватить главный международный аэропорт
В Гаити вооруженные люди пытались захватить главный международный аэропорт - РИА Новости, 05.03.2024
В Гаити вооруженные люди пытались захватить главный международный аэропорт
Вооруженные люди пытались захватить главный международный аэропорт в Гаити, произошла перестрелка с полицией, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T01:07
2024-03-05T01:26
в мире
гаити
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вооруженные люди пытались захватить главный международный аэропорт в Гаити, произошла перестрелка с полицией, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что правительство Гаити объявило в столице страны Порт-о-Пренсе чрезвычайное положение и ввело комендантский час. Отмечается, что меры затрагивают весь Западный департамент Гаити, где находится столица Порт-о-Пренс, и будут действовать 72 часа."В понедельник хорошо вооруженные банды попытались захватить контроль над главным международным аэропортом Гаити, ведя перестрелку с полицией и солдатами, пытавшимися дать им отпор", - заявило агентство.По данным агентства, нападение на Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра произошло несколько часов спустя после того, как власти объявили комендантский час в Порт-о-Пренсе. Аэропорт был закрыт, когда произошел инцидент, никаких пассажиров на месте не было."Бронированный грузовик на взлетной полосе стрелял по бандам, пытаясь помешать им проникнуть на территорию аэропорта, в то время как десятки сотрудников и других рабочих бежали от ...пуль", - сообщило агентство, назвав нападение "крупнейшей атакой" на аэропорт за всю историю Гаити.Стрельба в центре Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта началась в четверг, в период отсутствия премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, а их главарь заявил о намерении "освободить" страну. Вооруженные люди напали на крупнейшую в стране национальную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили на свободу тысячи заключенных.Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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в мире, гаити
В мире, Гаити
В Гаити вооруженные люди пытались захватить главный международный аэропорт

AFP: в Гаити вооруженные люди пытались захватить главный международный аэропорт

© AP Photo / Odelyn JosephПолиция в городе Порт-о-Пренса в Гаити
Полиция в городе Порт-о-Пренса в Гаити - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Odelyn Joseph
Полиция в городе Порт-о-Пренса в Гаити. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вооруженные люди пытались захватить главный международный аэропорт в Гаити, произошла перестрелка с полицией, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что правительство Гаити объявило в столице страны Порт-о-Пренсе чрезвычайное положение и ввело комендантский час. Отмечается, что меры затрагивают весь Западный департамент Гаити, где находится столица Порт-о-Пренс, и будут действовать 72 часа.
"В понедельник хорошо вооруженные банды попытались захватить контроль над главным международным аэропортом Гаити, ведя перестрелку с полицией и солдатами, пытавшимися дать им отпор", - заявило агентство.
По данным агентства, нападение на Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра произошло несколько часов спустя после того, как власти объявили комендантский час в Порт-о-Пренсе. Аэропорт был закрыт, когда произошел инцидент, никаких пассажиров на месте не было.
«
"Бронированный грузовик на взлетной полосе стрелял по бандам, пытаясь помешать им проникнуть на территорию аэропорта, в то время как десятки сотрудников и других рабочих бежали от ...пуль", - сообщило агентство, назвав нападение "крупнейшей атакой" на аэропорт за всю историю Гаити.
Стрельба в центре Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта началась в четверг, в период отсутствия премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, а их главарь заявил о намерении "освободить" страну. Вооруженные люди напали на крупнейшую в стране национальную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили на свободу тысячи заключенных.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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