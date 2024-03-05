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КС Молдавии признал решение партии Санду по Гагаузии неконституционным - РИА Новости, 05.03.2024
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15:13 05.03.2024 (обновлено: 18:08 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931232690.html
КС Молдавии признал решение партии Санду по Гагаузии неконституционным
КС Молдавии признал решение партии Санду по Гагаузии неконституционным - РИА Новости, 05.03.2024
КС Молдавии признал решение партии Санду по Гагаузии неконституционным
Конституционный суд Молдавии отменил поправки в законодательство страны, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузии из республиканского бюджета,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:13
2024-03-05T18:08
молдавия
гагаузия
в мире
кишинев
валентина матвиенко
евгения гуцул
совет федерации рф
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КИШИНЕВ, 5 мар — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отменил поправки в законодательство страны, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузии из республиканского бюджета, заявила председатель инстанции Домника Маноле."Объявляется неконституционной статья 6 п.11 Налогового кодекса (которая предусматривает сокращение финансирования Гагаузии из Кишинева. — Прим. ред.)", — зачитала она решение суда.Парламент Молдавии в прошлом октябре одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии планировали производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Как отметил депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой, регион лишили налоговых льгот из-за антиевропейских настроений. В конце февраля КС приостановил действие поправок до 5 марта.Ситуация в регионеВесной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.После выборов главы автономии Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.На встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в начале марта глава Гагаузии подтвердила, что Кишинев нарушает права жителей автономии, это переходит все границы. Гуцул отметила, что регион хочет развивать отношения с Москвой и пользоваться российской поддержкой.Матвиенко, в свою очередь, пообещала расширять связи с Гагаузией. По ее словам, Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс автономии и готова оказывать автономии всяческое содействие.
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молдавия, гагаузия, в мире, кишинев, валентина матвиенко, евгения гуцул, совет федерации рф
Молдавия, Гагаузия, В мире, Кишинев, Валентина Матвиенко, Евгения Гуцул, Совет Федерации РФ
КС Молдавии признал решение партии Санду по Гагаузии неконституционным

КС Молдавии признал поправки о сокращении финансов Гагаузии неконституционными

© Фото : Sputnik МолдоваАкция протеста у здание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе
Акция протеста у здание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Sputnik Молдова
Акция протеста у здание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 мар — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отменил поправки в законодательство страны, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузии из республиканского бюджета, заявила председатель инстанции Домника Маноле.
"Объявляется неконституционной статья 6 п.11 Налогового кодекса (которая предусматривает сокращение финансирования Гагаузии из Кишинева. — Прим. ред.)", — зачитала она решение суда.
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Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

Парламент Молдавии в прошлом октябре одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии планировали производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.
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Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Как отметил депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой, регион лишили налоговых льгот из-за антиевропейских настроений. В конце февраля КС приостановил действие поправок до 5 марта.

Ситуация в регионе

Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
После выборов главы автономии Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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На встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в начале марта глава Гагаузии подтвердила, что Кишинев нарушает права жителей автономии, это переходит все границы. Гуцул отметила, что регион хочет развивать отношения с Москвой и пользоваться российской поддержкой.
Матвиенко, в свою очередь, пообещала расширять связи с Гагаузией. По ее словам, Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс автономии и готова оказывать автономии всяческое содействие.
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