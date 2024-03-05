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ФРГ заявила, что журналисты из России могут свободно работать в Германии - РИА Новости, 05.03.2024
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23:52 05.03.2024 (обновлено: 23:59 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/frg-1931341331.html
ФРГ заявила, что журналисты из России могут свободно работать в Германии
ФРГ заявила, что журналисты из России могут свободно работать в Германии - РИА Новости, 05.03.2024
ФРГ заявила, что журналисты из России могут свободно работать в Германии
Журналисты из России могут беспрепятственно работать на территории Германии, никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД Германии нет, заявил во РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T23:52
2024-03-05T23:59
в мире
германия
россия
берлин (город)
мария захарова
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Журналисты из России могут беспрепятственно работать на территории Германии, никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД Германии нет, заявил во вторник РИА Новости представитель МИД ФРГ. Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если власти ФРГ тронут российских корреспондентов, работающих в Германии, то немецкие журналисты вынуждены будут покинуть Россию. "Российские журналисты в Германии могут работать абсолютно свободно и беспрепятственно. Никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД ФРГ нет. Решения о выдаче виз принимаются в законном порядке", - заявил представитель МИД ФРГ. Длительное время обработки визовых заявлений со стороны российских журналистов представитель МИД ФРГ объяснил ограничением дипломатического и консульского представительства Германии в России в соответствии с принятыми российской стороной мерами, которые в немецком ведомстве охарактеризовали как "неоправданные". С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Как заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен тогдашний посол ФРГ в России.
https://ria.ru/20240210/bayden-1926521399.html
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в мире, германия, россия, берлин (город), мария захарова
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Мария Захарова
ФРГ заявила, что журналисты из России могут свободно работать в Германии

МИД ФРГ: российские журналисты могут свободно работать в Германии

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Журналисты из России могут беспрепятственно работать на территории Германии, никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД Германии нет, заявил во вторник РИА Новости представитель МИД ФРГ.
Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если власти ФРГ тронут российских корреспондентов, работающих в Германии, то немецкие журналисты вынуждены будут покинуть Россию.
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"Российские журналисты в Германии могут работать абсолютно свободно и беспрепятственно. Никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД ФРГ нет. Решения о выдаче виз принимаются в законном порядке", - заявил представитель МИД ФРГ.
Длительное время обработки визовых заявлений со стороны российских журналистов представитель МИД ФРГ объяснил ограничением дипломатического и консульского представительства Германии в России в соответствии с принятыми российской стороной мерами, которые в немецком ведомстве охарактеризовали как "неоправданные".
С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Как заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен тогдашний посол ФРГ в России.
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