https://ria.ru/20240305/frg-1931341331.html

ФРГ заявила, что журналисты из России могут свободно работать в Германии

ФРГ заявила, что журналисты из России могут свободно работать в Германии - РИА Новости, 05.03.2024

ФРГ заявила, что журналисты из России могут свободно работать в Германии

Журналисты из России могут беспрепятственно работать на территории Германии, никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД Германии нет, заявил во РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T23:52

2024-03-05T23:52

2024-03-05T23:59

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россия

берлин (город)

мария захарова

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Журналисты из России могут беспрепятственно работать на территории Германии, никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД Германии нет, заявил во вторник РИА Новости представитель МИД ФРГ. Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если власти ФРГ тронут российских корреспондентов, работающих в Германии, то немецкие журналисты вынуждены будут покинуть Россию. "Российские журналисты в Германии могут работать абсолютно свободно и беспрепятственно. Никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД ФРГ нет. Решения о выдаче виз принимаются в законном порядке", - заявил представитель МИД ФРГ. Длительное время обработки визовых заявлений со стороны российских журналистов представитель МИД ФРГ объяснил ограничением дипломатического и консульского представительства Германии в России в соответствии с принятыми российской стороной мерами, которые в немецком ведомстве охарактеризовали как "неоправданные". С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Как заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен тогдашний посол ФРГ в России.

https://ria.ru/20240210/bayden-1926521399.html

https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html

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в мире, германия, россия, берлин (город), мария захарова