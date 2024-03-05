ФРГ заявила, что журналисты из России могут свободно работать в Германии
МИД ФРГ: российские журналисты могут свободно работать в Германии
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Журналисты из России могут беспрепятственно работать на территории Германии, никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД Германии нет, заявил во вторник РИА Новости представитель МИД ФРГ.
Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если власти ФРГ тронут российских корреспондентов, работающих в Германии, то немецкие журналисты вынуждены будут покинуть Россию.
"Российские журналисты в Германии могут работать абсолютно свободно и беспрепятственно. Никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД ФРГ нет. Решения о выдаче виз принимаются в законном порядке", - заявил представитель МИД ФРГ.
Длительное время обработки визовых заявлений со стороны российских журналистов представитель МИД ФРГ объяснил ограничением дипломатического и консульского представительства Германии в России в соответствии с принятыми российской стороной мерами, которые в немецком ведомстве охарактеризовали как "неоправданные".
С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Как заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен тогдашний посол ФРГ в России.