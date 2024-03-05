https://ria.ru/20240305/flamingo-1931186155.html
В Крыму заметили крупную стаю розовых фламинго
В Крыму заметили крупную стаю розовых фламинго - РИА Новости, 05.03.2024
В Крыму заметили крупную стаю розовых фламинго
На побережье Азовского моря в Крыму временно обосновалась крупная стая розовых фламинго, сообщил РИА Новости руководитель крымского отделения Союза охраны птиц... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:34
2024-03-05T12:34
2024-03-05T12:55
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азовское море
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игорь сикорский
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. На побережье Азовского моря в Крыму временно обосновалась крупная стая розовых фламинго, сообщил РИА Новости руководитель крымского отделения Союза охраны птиц России Игорь Сикорский. "В Крыму, на побережье Азовского моря, временно обосновалась, по моим наблюдениям, самая крупная перелетная стая розовых фламинго. Их численность превышает сто особей. Птицы могут быть частью североказахстанской популяции", — сказал Сикорский.По его словам, стая уже более недели кочует в поисках кормовой базы к западу, вдоль Азовского побережья. "Сейчас они где-то в центральной части Сиваша (залив на западе Азовского моря. — Прим. ред.). Есть вероятность, что эти взрослые птицы полетят дальше, через Тузловские лиманы (Одесская область), где могут остановиться для гнездования", — сказал Сикорский.
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азовское море, россия, игорь сикорский, республика крым
Хорошие новости, Азовское море, Россия, Игорь Сикорский, Республика Крым
В Крыму заметили крупную стаю розовых фламинго
В Крыму временно обосновалась крупная стая розовых фламинго