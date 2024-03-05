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В Крыму заметили крупную стаю розовых фламинго - РИА Новости, 05.03.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:34 05.03.2024 (обновлено: 12:55 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/flamingo-1931186155.html
В Крыму заметили крупную стаю розовых фламинго
В Крыму заметили крупную стаю розовых фламинго - РИА Новости, 05.03.2024
В Крыму заметили крупную стаю розовых фламинго
На побережье Азовского моря в Крыму временно обосновалась крупная стая розовых фламинго, сообщил РИА Новости руководитель крымского отделения Союза охраны птиц... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:34
2024-03-05T12:55
хорошие новости
азовское море
россия
игорь сикорский
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. На побережье Азовского моря в Крыму временно обосновалась крупная стая розовых фламинго, сообщил РИА Новости руководитель крымского отделения Союза охраны птиц России Игорь Сикорский. &quot;В Крыму, на побережье Азовского моря, временно обосновалась, по моим наблюдениям, самая крупная перелетная стая розовых фламинго. Их численность превышает сто особей. Птицы могут быть частью североказахстанской популяции&quot;, — сказал Сикорский.По его словам, стая уже более недели кочует в поисках кормовой базы к западу, вдоль Азовского побережья. "Сейчас они где-то в центральной части Сиваша (залив на западе Азовского моря. — Прим. ред.). Есть вероятность, что эти взрослые птицы полетят дальше, через Тузловские лиманы (Одесская область), где могут остановиться для гнездования", — сказал Сикорский.
https://ria.ru/20231201/flamingo-1913264814.html
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азовское море, россия, игорь сикорский, республика крым
Хорошие новости, Азовское море, Россия, Игорь Сикорский, Республика Крым
В Крыму заметили крупную стаю розовых фламинго

В Крыму временно обосновалась крупная стая розовых фламинго

© Фото : Анна Кузьменкова/ВКонтактеКрупная стая розовых фламинго, временно обосновавшаяся в Крыму, на побережье Азовского моря
Крупная стая розовых фламинго, временно обосновавшаяся в Крыму, на побережье Азовского моря - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Анна Кузьменкова/ВКонтакте
Крупная стая розовых фламинго, временно обосновавшаяся в Крыму, на побережье Азовского моря
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. На побережье Азовского моря в Крыму временно обосновалась крупная стая розовых фламинго, сообщил РИА Новости руководитель крымского отделения Союза охраны птиц России Игорь Сикорский.
«

"В Крыму, на побережье Азовского моря, временно обосновалась, по моим наблюдениям, самая крупная перелетная стая розовых фламинго. Их численность превышает сто особей. Птицы могут быть частью североказахстанской популяции", — сказал Сикорский.

По его словам, стая уже более недели кочует в поисках кормовой базы к западу, вдоль Азовского побережья.
"Сейчас они где-то в центральной части Сиваша (залив на западе Азовского моря. — Прим. ред.). Есть вероятность, что эти взрослые птицы полетят дальше, через Тузловские лиманы (Одесская область), где могут остановиться для гнездования", — сказал Сикорский.
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Хорошие новостиАзовское мореРоссияИгорь СикорскийРеспублика Крым
 
 
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