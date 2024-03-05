https://ria.ru/20240305/festival-1931322928.html

Восемь интерактивных площадок развернут на фестивале "В снегах Кириллова"

Восемь интерактивных площадок развернут на фестивале "В снегах Кириллова" - РИА Новости, 05.03.2024

Восемь интерактивных площадок развернут на фестивале "В снегах Кириллова"

Сразу восемь интерактивных площадок с мастер-классами и народными забавами будут работать в рамках спортивного фестиваля снегоходов "В снегах Кириллова",... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:50

2024-03-05T20:50

2024-03-05T20:50

вологодская область

вологодская область

спорт

культура

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Сразу восемь интерактивных площадок с мастер-классами и народными забавами будут работать в рамках спортивного фестиваля снегоходов "В снегах Кириллова", который пройдет 9 марта, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области."Помимо зрелищных соревнований, показательных выступлений экстремального мотошоу, на фестивале для гостей подготовлена масса развлечений. Каждый сможет найти для себя состязание по душе: от традиционного перетягивания каната до чеканки монет и стрельбы из лука. Для зрителей будут работать восемь интерактивных площадок", - сообщили в пресс-службе.Так, запланирован мастер-класс от "Вологодского Левши" Николая Митина, который расскажет об истории кузнечного дела и приоткроет секреты ковки. Интерактивная площадка исторического комплекса "Сугорье" позволит окунуться в эпоху Древней Руси, познакомиться с бытом, костюмами и традициями населения средневекового Белозерья. Будет оборудована фотозона, организована стрельба из лука и арбалета, чеканка сувенирных монет, игровая программа для детей "Русь против викингов".Волонтеры проведут необычные игры: "Скачки на лошадях", "Боулинг", "Чайный керлинг", "Метобол", "Косоплетение", "Кольцеброс", "Рыбалка", "Лабиринт".Также для зрителей и гостей фестиваля готовят угощения: шашлык, плов, пироги, чай. На фестивале можно будет попробовать кирилловскую чагу, кирилловские рогульки, уху на костре, кирилловский лимонад, блины, "серые" щи. Желающих угостят ароматной кашей из солдатской полевой кухни, добавили в пресс-службе правительства Вологодской области.В торговых рядах фестиваля можно будет приобрести изделия мастеров народных промыслов и ремесленников: предметы быта из бересты, гончарные изделия, текстиль и игрушки ручной работы, местные тканные половики, кованые изделия.

https://ria.ru/20240302/festival-1930704234.html

вологодская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, спорт, культура