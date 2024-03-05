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Дирижер Башмет рассказал о роли Всемирного фестиваля молодежи в музыке

Дирижер Башмет рассказал о роли Всемирного фестиваля молодежи в музыке - РИА Новости, 05.03.2024

Дирижер Башмет рассказал о роли Всемирного фестиваля молодежи в музыке

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) объединяет музыкантов из разных стран, это база для того, чтобы культура не погибала, заявил дирижер Юрий Башмет. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:36

2024-03-05T14:36

2024-03-05T14:44

культура

юрий башмет

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) объединяет музыкантов из разных стран, это база для того, чтобы культура не погибала, заявил дирижер Юрий Башмет. "Это база, чтобы культура не погибала. Если погибнет культура, мы умрем, потому что без культуры невозможно", — сказал Башмет журналистам на Всемирном фестивале молодежи. Он отметил, что во вторник на фестивале в составе Всемирного оркестра сыграли участники из 26 стран мира – это, по его словам, означает, что культура и музыка объединяют. "Культура победит, а значит, мы победим", — подчеркнул Башмет. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

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2024

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юрий башмет, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024