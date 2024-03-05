https://ria.ru/20240305/festival-1931203997.html

Участники Всемирного фестиваля молодежи сыграли две свадьбы

Участники Всемирного фестиваля молодежи сыграли две свадьбы - РИА Новости, 05.03.2024

Участники Всемирного фестиваля молодежи сыграли две свадьбы

Две пары участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе заключили брак, сообщила администрация Сочи. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:32

2024-03-05T13:32

2024-03-05T14:22

сочи

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

общество

федеральная территория "сириус"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931202526_0:54:1194:727_1920x0_80_0_0_731166bfa5c67031f5918886c9a5df69.png

СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Две пары участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе заключили брак, сообщила администрация Сочи. Кроме традиционной торжественной церемонии в ЗАГС для молодоженов организовали обрядовую русскую церемонию со свадебной каруселью, песнями и караваем. "Сразу две пары - Елена Лиджикова и Алдар Шоволдаев из Калмыкии и Виктория Иванова и Савелий Тарасов из Уральского федерального округа - заключили брак... Праздновать свадьбу молодые семьи запланировали вместе с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на территории его проведения в Олимпийском парке Сириуса", - говорится в сообщении. Молодым семьям подарили сертификаты на отдых в Сочи предстоящим летом в отелях гостиничной сети "Грейс". Савелий и Виктория поделились с РИА Новости, что организаторы, узнав о предстоящем летнем торжестве, предложили сыграть свадьбу на Всемирном фестивале молодежи. Ребята долго думали, но в итоге согласились."У нас уже фамилия три часа как Тарасовы. Мы участники из делегации от Челябинской области, приехали сюда на ВФМ и по пути в поезде на фестиваль с нами связались организаторы, они узнали, что у нас есть заявление в ЗАГСе… Мы должны были этим летом расписаться в Санкт-Петербурге. И они предложили нам ускорить этот процесс", - рассказал Савелий.Виктория добавила, что создание их семьи совпадает с днем семьи на фестивале. "Будет две церемонии. Одна была официальная в ЗАГСе в 9 утра. В ЗАГСе города Адлер мы расписались. И сегодня вечером еще будет красивая церемония на сцене", — поделилась она.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/festival-1931149459.html

https://ria.ru/20240305/donbass-1931129115.html

сочи

россия

федеральная территория "сириус"

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, общество, федеральная территория "сириус"