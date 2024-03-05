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Участники Всемирного фестиваля молодежи сыграли две свадьбы - РИА Новости, 05.03.2024
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13:32 05.03.2024 (обновлено: 14:22 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/festival-1931203997.html
Участники Всемирного фестиваля молодежи сыграли две свадьбы
Участники Всемирного фестиваля молодежи сыграли две свадьбы - РИА Новости, 05.03.2024
Участники Всемирного фестиваля молодежи сыграли две свадьбы
Две пары участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе заключили брак, сообщила администрация Сочи. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:32
2024-03-05T14:22
сочи
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
россия
общество
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Две пары участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе заключили брак, сообщила администрация Сочи. Кроме традиционной торжественной церемонии в ЗАГС для молодоженов организовали обрядовую русскую церемонию со свадебной каруселью, песнями и караваем. "Сразу две пары - Елена Лиджикова и Алдар Шоволдаев из Калмыкии и Виктория Иванова и Савелий Тарасов из Уральского федерального округа - заключили брак... Праздновать свадьбу молодые семьи запланировали вместе с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на территории его проведения в Олимпийском парке Сириуса", - говорится в сообщении. Молодым семьям подарили сертификаты на отдых в Сочи предстоящим летом в отелях гостиничной сети "Грейс". Савелий и Виктория поделились с РИА Новости, что организаторы, узнав о предстоящем летнем торжестве, предложили сыграть свадьбу на Всемирном фестивале молодежи. Ребята долго думали, но в итоге согласились."У нас уже фамилия три часа как Тарасовы. Мы участники из делегации от Челябинской области, приехали сюда на ВФМ и по пути в поезде на фестиваль с нами связались организаторы, они узнали, что у нас есть заявление в ЗАГСе… Мы должны были этим летом расписаться в Санкт-Петербурге. И они предложили нам ускорить этот процесс", - рассказал Савелий.Виктория добавила, что создание их семьи совпадает с днем семьи на фестивале. "Будет две церемонии. Одна была официальная в ЗАГСе в 9 утра. В ЗАГСе города Адлер мы расписались. И сегодня вечером еще будет красивая церемония на сцене", — поделилась она.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240305/festival-1931149459.html
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сочи
россия
федеральная территория "сириус"
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сочи, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, общество, федеральная территория "сириус"
Сочи, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Россия, Общество, Федеральная территория "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи сыграли две свадьбы

Две пары участников Всемирного фестиваля молодежи заключили брак

© Фото : Администрация города СочиТоржественная церемония бракосочетания для участников Всемирного фестиваля молодежи в ЗАГС Адлерского района
Торжественная церемония бракосочетания для участников Всемирного фестиваля молодежи в ЗАГС Адлерского района - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Администрация города Сочи
Торжественная церемония бракосочетания для участников Всемирного фестиваля молодежи в ЗАГС Адлерского района
Читать ria.ru в
СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Две пары участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе заключили брак, сообщила администрация Сочи.
Кроме традиционной торжественной церемонии в ЗАГС для молодоженов организовали обрядовую русскую церемонию со свадебной каруселью, песнями и караваем.
Спасатели ЮРПСО МЧС России и участники Всемирного фестиваля молодежи во время похода - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Спасатели помогли участникам фестиваля, отправившимся в поход в горы
Вчера, 10:20
"Сразу две пары - Елена Лиджикова и Алдар Шоволдаев из Калмыкии и Виктория Иванова и Савелий Тарасов из Уральского федерального округа - заключили брак... Праздновать свадьбу молодые семьи запланировали вместе с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на территории его проведения в Олимпийском парке Сириуса", - говорится в сообщении.
Молодым семьям подарили сертификаты на отдых в Сочи предстоящим летом в отелях гостиничной сети "Грейс".
Савелий и Виктория поделились с РИА Новости, что организаторы, узнав о предстоящем летнем торжестве, предложили сыграть свадьбу на Всемирном фестивале молодежи. Ребята долго думали, но в итоге согласились.
Калеб Мопин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи назвал россиян героями
Вчера, 05:57
"У нас уже фамилия три часа как Тарасовы. Мы участники из делегации от Челябинской области, приехали сюда на ВФМ и по пути в поезде на фестиваль с нами связались организаторы, они узнали, что у нас есть заявление в ЗАГСе… Мы должны были этим летом расписаться в Санкт-Петербурге. И они предложили нам ускорить этот процесс", - рассказал Савелий.
Виктория добавила, что создание их семьи совпадает с днем семьи на фестивале. "Будет две церемонии. Одна была официальная в ЗАГСе в 9 утра. В ЗАГСе города Адлер мы расписались. И сегодня вечером еще будет красивая церемония на сцене", — поделилась она.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

Молодые люди фотографируются у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

Девушка фотографируется у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

Жители Уганды на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

Официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории Сириус

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

Руководитель официального видеоагентства Всемирного фестиваля молодежи 2024 Ruptly России Индира Жарова во время брифинга о специальной платформе, созданной для удобства работы СМИ в рамках ВФМ-2024 на Всемирном фестивале молодежи

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 11

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 11

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 11

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 11

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 11

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 11

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 11

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
СочиФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024РоссияОбществоФедеральная территория "Сириус"
 
 
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